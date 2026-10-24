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Sukobi demonstranata i policije izbili su danas u centru Tirane, gde su okupljeni gađali policiju kamenicama i Molotovljevim koktelima, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca, a demonstranti su zapalili ulazna vrata Ministarstva životne sredine, javljaju albanski mediji.

Demonstranti su zapalili ulazna vrata Ministarstva životne sredine u centru Tirane, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca kako bi rasterale okupljene na Skenderbegovom trgu, javlja albanski portal Report TV.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Albaniji Foto: Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vatra na vratima Ministarstva ugašena je nakon nekoliko trenutaka, dok su se plamenovi pojavili i na prozoru iste zgrade.

Istovremeno, veliki broj demonstranata okupio se na Skenderbegovom trgu, gde je policija ispalila velike količine suzavca, prenosi albanski Juronjuz.

Između sedišta Socijalističke partije Albanije i Lutkarskog pozorišta raspoređene su policijske snage, dok je jedan maskirani demonstrant viđen kako ispaljuje kamenje iz praćke na trgu.

Područje u blizini sedišta Socijalističke partije i Banke Albanije prekriveno je suzavcem.

Situacija na Skenderbegovom trgu prerasla je u direktan sukob demonstranata i policije.

Demonstranti, koji su se nalazili na strani trga kod zgrade poznate kao "15-spratnica", gađali su policiju kamenicama, tvrdim predmetima i Molotovljevim koktelima, dok su se pripadnici policije, raspoređeni u blizini Banke Albanije, postavili u odbrambene formacije i odgovorili upotrebom suzavca.

Kako navodi albanski Juronjuz, protest Demokratske partije održava se u znak solidarnosti i podrške protestima studenata, koji traju već 12 dana.

Albanski premijer Edi Rama ranije danas ponovo je pozvao na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima.

Rama je objavio video-snimak na Fejsbuku na kojem se vidi kameni sto ispred njegove kancelarije na kojem su postavljeni papiri na kojima piše "dijalog".

Rama je i prethodnih dana postavljao stolice i klupe ispred svog kabineta, pozivajući studente na dijalog, ali su oni odbili pozive.

U Albaniji se već 12 dana održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih.

Protesti studenata su prerasli u šire demonstracije protiv vlade Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.