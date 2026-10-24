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Sedam osoba vode se kao nestale nakon što se zgrada u izgradnji srušila u glavnom gradu Kenije, Najrobiju, a akcija potrage i spasavanja još uvek traje, preneo je danas BBC.

Veruje se da su nestale osobe bile u prodavnicama koje su se nalazile u prizemlju zgrade.

Desetine građevinskih radnika nalazile su se na gornjim spratovima zgrade u trenutku urušavanja, ali su uspeli da izađu uglavnom nepovređeni.

Zvaničnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Kipčumba Murkomen, izjavio je da je 66 od 67 građevinskih radnika, koji su se u trenutku nesreće nalazili u zgradi, uspelo da izađe nepovređeno, dok je jedan radnik zadobio povrede koje nisu opasne po život.

Zgrada je bila u izgradnji kada se u petak popodne urušila, a na snimcima se vidi da je objekat još uvek bio okružen skelama.

Zvaničnici su naveli da je u donjim delovima zgrade već bilo otvoreno 11 prodavnica.

Akciju spasavanja otežava strahovanje da bi upotreba građevinskih mašina, poput bagera, mogla da ograniči dotok vazduha zarobljenim ljudima.

Zbog toga su spasilačke ekipe, prema pisanju lokalnog lista "Daily nation", prestale da koriste tešku mehanizaciju.

Kenijska Nacionalna uprava za građevinarstvo saopštila je da je identifikovala kompaniju koja je izvodila radove, kao i arhitektu i inženjera konstrukcije, ali nije precizirala da li je objekat bio podvrgnut inspekciji pre petka.

Guverner Najrobija Sakadža Džonson izjavio je za lokalne medije da vlasnici zgrade nisu posedovali potrebnu dokumentaciju za njeno korišćenje.

On je istovremeno pozvao centralnu vladu da lokalnim vlastima dodeli veća ovlašćenja za kažnjavanje "investitora koji zanemaruju odobrene građevinske planove i bezbednosne standarde".

Kako navodi BBC, urušavanja zgrada nisu retka pojava u Najrobiju, a kao uzroci se često navode loš kvalitet gradnje ili neodgovarajuće planiranje.