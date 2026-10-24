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Hiljade penizonera i drugih građana izašlo je danas na ulice u glavnom gradu Španije Madridu da traži da se ne diraju javne penzije.

Veliki broj ljudi mirno je hodao kroz centar Madrida mašući šarenim zastavama i plakatima sa naptisima "zaštitite penzije" i "pristojne penzije za danas i za budućnost".

"Prete nam sa privatizacijom penzija. To je samo još jedna stvar od koje žele da profitiraju", rekla je Marija Hose Benito (68).

Penzije su postale ključna tema pred prevermene izbore idućeg meseca. Socijalistička partija premijera Pedra Sančesa tvrdi da konzvervativna opoziciona Narodna partija hoće da privatizuje penzije.

1/7 Vidi galeriju Španija Madrid protesti Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, JNA PRESS, JNA PRESS / Alamy / Profimedia

Španija je zahvaćena protestima ove jeseni oko pitanja stanovanja pošto su cene iznajmljivanja i kupovine stanova porasle prošlih godina toliko da mnogi Španci ne mogu da ih plate.

U španski gradovima manjak stanova se pogoršao zbog rasta stanovništva kao posledica imigracije i porasta broja kratkoročnih iznajmljivanja. Isterivanje 87-godišnje žene iz njenog stana u Madridu u septembru podstaklo je ogromne ulične proteste.

Kamp sa protestnim šatorima ostao je gotovo mesec dana na trgu Puerta del Sol u glavnom gradu.

Napeto i u Portugalu

Takođe se danas planiraju protesi u susednom Portugalu u Lisabonu, gde se okupljaju građani da traže stanove koji se mogu priuštiti i planiraju protestne marševe kroz grad.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oni se takođe protive nedavnim merama koje je najavila vlada premijera Luiša Montenegra koja uključuje ublažavanje ograničenja godišnjeg povećanja rente i olakšavanje izbacivanje stanara koji ne plate najam.

Demonstranti kažu da mere nisu izbalansirane i da stavljaju zakupce stanova u osetljiviji položaj. Premijer brani meru i kaže da je cilj jačanje poverenja između zakupaca i stanodavaca i podsticanje tržišta izdavanja stanova.