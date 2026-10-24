BURNO I U BELGIJI: Policija upotrebila suzavac i biber-sprej tokom sukoba sa demonstrantima (FOTO)
- Na protestu je bilo nekoliko stotina uglavnom mladih ljudi, a deo okupljenih je bacao predmete i pokušao da zapali iznajmljene trotinete i bicikle.
- Policija navodi da većih incidenata nije bilo, ali je privremeno privedeno devet osoba zbog narušavanja reda i posedovanja zabranjenog oružja.
https://www.kurir.rs/planeta/10143696/gori-evropa-masovni-protesti-u-cak-osam-drzavaBelgijska policija upotrebila je danas suzavac i biber-sprej tokom sukoba sa demonstrantima koji su u Briselu zahtevali bolje uslove u obrazovnom sistemu, javili su danas belgijski mediji.
Na protestu se okupilo nekoliko stotina ljudi, uglavnom mladih, u nastavku višemesečnih demonstracija kojima se traži veće izdvajanje za obrazovanje i policija optužuje za prekomernu upotrebu sile.
Prema svedočenju Rojtersovih izveštača, demonstranti su bacali saobraćajne znakove i druge predmete na gomilu iznajmljenih trotineta i bicikala, pokušavajući da je zapale.
U drugom incidentu policija je suzavcem rasterala grupu demonstranata.
Policija je saopštila da nije bilo većih incidenata, ali da je preduzela mere radi očuvanja javnog reda i bezbednosti. Privremeno je privedeno pet osoba zbog narušavanja javnog reda, a još četiri zbog posedovanja zabranjenog oružja i podsticanja na nerede.
Sukobi su bili manjeg obima i manje nasilni od onih koji su prošle nedelje izbili u Belgiji i Francuskoj.
Kurir.rs/Rojters