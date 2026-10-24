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https://www.kurir.rs/planeta/10143696/gori-evropa-masovni-protesti-u-cak-osam-drzavaBelgijska policija upotrebila je danas suzavac i biber-sprej tokom sukoba sa demonstrantima koji su u Briselu zahtevali bolje uslove u obrazovnom sistemu, javili su danas belgijski mediji.

Na protestu se okupilo nekoliko stotina ljudi, uglavnom mladih, u nastavku višemesečnih demonstracija kojima se traži veće izdvajanje za obrazovanje i policija optužuje za prekomernu upotrebu sile.

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Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Prema svedočenju Rojtersovih izveštača, demonstranti su bacali saobraćajne znakove i druge predmete na gomilu iznajmljenih trotineta i bicikala, pokušavajući da je zapale.

Belgija Brisel protesti Foto: Philip Reynaers / imago stock&people / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

U drugom incidentu policija je suzavcem rasterala grupu demonstranata.

Policija je saopštila da nije bilo većih incidenata, ali da je preduzela mere radi očuvanja javnog reda i bezbednosti. Privremeno je privedeno pet osoba zbog narušavanja javnog reda, a još četiri zbog posedovanja zabranjenog oružja i podsticanja na nerede.

Sukobi su bili manjeg obima i manje nasilni od onih koji su prošle nedelje izbili u Belgiji i Francuskoj.

Kurir.rs/Rojters

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