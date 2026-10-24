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Sukobi demonstranata i policije izbili su danas u centru Tirane, gde su okupljeni gađali policiju kamenicama i Molotovljevim koktelima, dok su snage bezbednosti upotrebile velike količine suzavca, a demonstranti su zapalili ulazna vrata Ministarstva životne sredine, javljaju albanski mediji.

U najnovijem od nekoliko sukoba između policije i demonstranata, koji traju od sredine oktobra, napadnute su vladine zgrade, a desetine demonstranata su privedene. Vlasti su saopštile da je povređeno više od 300 demonstranata i policajaca.

Grupa demonstranata pucala je iz bacača plamena i bacila Molotovljev koktel na grupu policajaca, a plamen je zahvatio jednog od njih.

Demonstranti su se odazvali pozivima organizatora upućenim studentima i drugim građanima širom Albanije da prisustvuju skupu.

Srednjoškolci i studenti zahtevaju niže školarine, veća državna ulaganja u obrazovanje i bore se protiv korupcije u obrazovnom sistemu. Neki od njih pridružili su se širem antivladinom pokretu, koji poziva na ostavku premijera.

Kako se vidi na snimku, demonstranti su gađali policiju, koja je koristila vodeni top kako bi rasterala okupljene.

Pogledajte kako izgleda brutalan napad na policiju:

Rama pozvao na dijalog

Albanski premijer Edi Rama ranije danas ponovo je pozvao na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani i drugim albanskim gradovima.

Rama je objavio video-snimak na Fejsbuku na kojem se vidi kameni sto ispred njegove kancelarije na kojem su postavljeni papiri na kojima piše "dijalog".