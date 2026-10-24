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Lider Severne Koreje Kim Džong Un vratio se danas u svoju zemlju posle jednodnevne posete kineskom pograničnom gradu Dandongu, gde se sastao sa visokim kineskim zvaničnikom i prešao most između dve zemlje koji je nedavno pušten u upotrebu.

Vang Huning, visoki kineski politički savetnik, preneo je srdačne pozdrave i najbolje želje kineskog predsednika Si Đinpinga Kimu, prenela je kineska agencija Sinhua.

"Kada je Kim Džong Un krenuo iz Dandonga, Vang Huning ga je ispratio do Novog mosta na reci Jalu, koji povezuje Kinu i Severnu Koreju", dodala je kineska agencija.

Poseta prethodno nije bila najavljena ni od Pekinga ni od Pjongjanga.

Vest o toj poseti je tokom dana prenela južnokorejska agencija Jonhap, pozivajući se na izvore vlade u Seulu.

Novi most, otvoren prošle nedelje, ima za cilj jačanje ekonomskih veza jedne od najizolovanijih nacija na svetu i njenog moćnog suseda.

Kina je glavni trgovinski partner Severne Koreje i predstavlja ključni izvor diplomatske, ekonomske i političke podrške za Pjongjang.