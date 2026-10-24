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Sukobi između demonstranata i policije izbili su danas u centru Rima, nakon što su učesnici protesta pokušali da nastave kretanje prema zgradama državnih institucija, javila je italijanska novinska agencija Ansa.

Do incidenta je došlo u blizini trga Largo di Santa Suzana, kada su demonstranti počeli da bacaju flaše prema pripadnicima snaga reda.

Policija je odgovorila upotrebom vodenih topova i suzavca, nakon čega je sprovela nekoliko intervencija kako bi potisnula okupljene i ublažila sukobe.

1/25 Vidi galeriju Italija, Rim, protesti, demonstracije Foto: Gregorio Borgia/AP

Policija je u Rimu danas privela više od 200 mladih ljudi koji su pokušali da izazovu nemire, preneli su italijanski mediji.

Napetost je eskalirala danas popodne kod Koloseuma, kada je neodobrena povorka nasilno ušla u amfiteatar, prenosi Roma tudej.

Odobrena su dva protesta, uključujući skup pod nazivom "Odblokirajte sve", koji su organizovala desničarska studentska udruženja, a koji je završen bez incidenata u četvrti Prati.

Grupa koja se formirala nakon sukoba u Milanu prošlog vikenda, “Pokret 17. oktobar” je putem aplikacija za dopisivanje i društvenih mreža najavila tri današnja okupljanja, pri čemu su povorke trebale da se spoje na još uvek nepoznatoj završnoj lokaciji.

Foto: Gregorio Borgia/AP

Zbog toga su preduzete mere bezbednosti u kojima učestvuje više od 1.500 pripadnika snaga reda.

Istovremeno, odobreni marš pod nazivom “Italija izvan rata” krenuo je sa Trga Republike u Rimu. Marš, koji je organizovala grupa

"Antiimperijalistička osovina", okupio je oko stotinu demonstranata. Pored zastava Palestine, Kube, Libana i Komunističke partije narodnog jedinstva, moglo se videti i mnogo italijanskih zastava.

Foto: Gregorio Borgia/AP

Na trgu je nekoliko stotina demonstranata uzvikivalo parole protiv NATO-a i ponovnog naoružavanja Evrope.

Nakon završetka marša, pojavile su se druge grupe mladih, koje je budno pratila policija raspoređena po celom području.

Jedna grupa se potom izdvojila i krenula ka Koloseumu, pokušavši da dođe do Flavijevog amfiteatra, ali ih je zaustavio policijski kordon, pa su se vratili na ulicu Via Kavur.

Oni su kasnije, ipak, ušli u Flavijev amfiteatar, da bi ubrzo nakon toga izašli napolje i sukobili se sa policajcima koji su kontrolisali izlaz.

Rim je danas pod posebnim bezbednosnim merama, sa više od 1.500 policajaca raspoređenih kako bi se sprečilo ponavljanje sukoba do kojih je došlo u Milanu.