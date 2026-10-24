Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je danas da je izvela napade na saudijska naftna postrojenja i aerodrome , uključujući postrojenje kompanije Saudi Aramko u Janbuu, rafineriju nafte Rabig i međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu.

Vojni portparol Huta Jahja Sari rekao je da su napadi izvedeni i na međunarodni aerodrom "Kralj Fahd" u Damamu, aerodrom u Nadžranu i vazdušnu bazu u Hamis Mušaitu, prenosi Rojters.

Jemenska militantna grupa Huti, koju podržava Iran, počela je napade na Saudijsku Arabiju u julu, a napadi su se intenzivirali poslednjih nedelja kada su mete napada bili i glavni grad Rijad i međunarodni aerodrom u tom gradu, u kojima je bilo desetine poginulih i više od 300 povređenih osoba.