TAJFUN "ČAMPI" POGODIO ISTOČNU OBALU KINE! Zatvorene škole, evakuisano više od 414.000 ljudi
- Više od 414.000 ljudi evakuisano je na istočnoj obali Kine zbog tajfuna 'Čampi', uz otkazane letove, obustavljen deo železnice i zatvorene škole.
- Meteorolozi upozoravaju na jake vetrove i obilne padavine duž obale do 26. oktobra, a stanovnicima je savetovano da se udalje od rizičnih područja.
- Na Tajvanu je tajfun prethodno odneo jedan život, dok je 350 ljudi povređeno.
Više od 414.000 ljudi evakuisano je na istočnoj obali Kine zbog tajfuna "Čampi", koji je doneo snažne vetrove i obilne padavine. Otkazani su brojni letovi, obustavljen deo železničkog saobraćaja, a škole su zatvorene. Oluja je prethodno pogodila Tajvan, gde je jedna osoba poginula, a 350 ljudi je povređeno.
Letovi sa aerodroma u Šangaju kao i u provincijama Fuđen i Džeđang su obustavljeni, prenosi "Saut Čajna morning post" (South China Morning Post).
Kompanija "Čajna istern erlajns" saopštila je da je otkazala 39 domaćih letova ka i sa dva glavna aerodroma u Šangaju, a poremećaji su zabeleženi i na letovima prema i iz gradova Fudžou i Vendžou.
Železničke vlasti obustavile su pojedine brze vozove u provinciji Džeđang i uvele privremena ograničenja brzine na drugim linijama.
Upozorenje na jake vetrove i obilne padavine
Kineski nacionalni meteorološki centar peti dan zaredom zadržao je plavo upozorenje na tajfun.
Meteorolozi su upozorili na jake vetrove i obilne padavine duž istočne obale Kine do 26. oktobra. Stanovnicima priobalnih područja savetovano je da se udalje od plaža, planina i rečnih dolina, dok su pomorci pozvani da se vrate u luke.
Na Tajvanu jedna osoba poginula, 350 povređeno
Prethodno je tajfun "Čampi" pogodio Tajvan, gde je jedna osoba poginula, dok je broj povređenih porastao na 350.
Zbog snage oluje, koja je u jednom trenutku dostigla intenzitet supertajfuna, na ostrvu je proglašeno vanredno stanje.
Kurir.rs/RTS