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Više od 414.000 ljudi evakuisano je na istočnoj obali Kine zbog tajfuna "Čampi", koji je doneo snažne vetrove i obilne padavine. Otkazani su brojni letovi, obustavljen deo železničkog saobraćaja, a škole su zatvorene. Oluja je prethodno pogodila Tajvan, gde je jedna osoba poginula, a 350 ljudi je povređeno.

Letovi sa aerodroma u Šangaju kao i u provincijama Fuđen i Džeđang su obustavljeni, prenosi "Saut Čajna morning post" (South China Morning Post).

Kompanija "Čajna istern erlajns" saopštila je da je otkazala 39 domaćih letova ka i sa dva glavna aerodroma u Šangaju, a poremećaji su zabeleženi i na letovima prema i iz gradova Fudžou i Vendžou.

Železničke vlasti obustavile su pojedine brze vozove u provinciji Džeđang i uvele privremena ograničenja brzine na drugim linijama.

Upozorenje na jake vetrove i obilne padavine

Kineski nacionalni meteorološki centar peti dan zaredom zadržao je plavo upozorenje na tajfun.

Meteorolozi su upozorili na jake vetrove i obilne padavine duž istočne obale Kine do 26. oktobra. Stanovnicima priobalnih područja savetovano je da se udalje od plaža, planina i rečnih dolina, dok su pomorci pozvani da se vrate u luke.

Na Tajvanu jedna osoba poginula, 350 povređeno

Prethodno je tajfun "Čampi" pogodio Tajvan, gde je jedna osoba poginula, dok je broj povređenih porastao na 350.

Zbog snage oluje, koja je u jednom trenutku dostigla intenzitet supertajfuna, na ostrvu je proglašeno vanredno stanje.