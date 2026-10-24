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Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana general-major Ali Abdolahiizjavio je danas da Iran nikada neće dozvoliti američkim vojnim brodovima ulazak u Persijski zaliv i ocenio da američke snage više nisu sposobne da se približe iranskim teritorijalnim vodama.

Abdolahi je ocenio da je američka mornarica izgubila sposobnost delovanja u blizini Irana, uprkos tome što, kako je naveo, Vašington njome nastoji da demonstrira vojnu moć i vrši pritisak na zemlje regiona.

"Američki predsednik Donald Tramp može samo da sanja o tome da njegovi vojnici i oružane snage ponovo uđu u Persijski zaliv", poručio je iranski general, dodajući da Teheran ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti ulazak američkih vojnih plovila.

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Foto: ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia, Behnam Tofighi / UPI / Profimedia, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je takođe doveo u pitanje američke tvrdnje da su iranske vojne sposobnosti uništene, navodeći da bi se, u tom slučaju, američki brodovi približili Ormuskom moreuzu i iranskim pomorskim i kopnenim granicama.

Abdolahi je američke ratne brodove nazvao "zastarelim", a američke vojnike "kukavicama", tvrdeći da njihovo izbegavanje približavanja iranskim granicama pokazuje suprotno od onoga što Vašington javno saopštava.

"Iransko rukovodstvo, narod i oružane snage odlučni da se suprotstave Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, koji će sve dublje tonuti u krizu koju su sami izazvali", poručio je Abdolahi.

Kurir.rs/Tanjug

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