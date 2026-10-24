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Hiljade Izraelaca okupile su se danas na završnom protestu protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove vlade uoči izbora u Izraelu, koji će biti održani u utorak, javljaju agencije.

Učesnici protesta pozvali su na formiranje istražne komisije koja bi ispitala propuste u bezbednosti koji su prethodili napadu palestinske militantne grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine, nakon kojeg je izbio rat u Gazi, prenosi AP.

Netanjahu je do sada odbijao zahtev za formiranje takve komisije.

Izrael protesti Foto: David Goldman/AP

Netanjahuov rival Gadi Ajzenkot iz stranke Nacionalno jedinstvo, prisustvovao je skupu, koji je podsetio na ranije nedeljne proteste održavane sa zahtevom za oslobađanje talaca odvedenih u Gazu, navodi agencija.

Svi taoci ili njihovi posmrtni ostaci na kraju su vraćeni, dok kritičari optužuju Netanjahua da je odlagao dogovore kojima je njihovo oslobađanje moglo da bude ostvareno ranije.

Kurir.rs/AP

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