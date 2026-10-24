PROTEST U IZRAELU: Hiljade građana protiv Netanjahua i vlade uoči izbora (FOTO)
- Okupljeni traže formiranje istražne komisije zbog bezbednosnih propusta pre napada Hamasa 7. oktobra 2023.
Hiljade Izraelaca okupile su se danas na završnom protestu protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegove vlade uoči izbora u Izraelu, koji će biti održani u utorak, javljaju agencije.
Učesnici protesta pozvali su na formiranje istražne komisije koja bi ispitala propuste u bezbednosti koji su prethodili napadu palestinske militantne grupe Hamas 7. oktobra 2023. godine, nakon kojeg je izbio rat u Gazi, prenosi AP.
Netanjahu je do sada odbijao zahtev za formiranje takve komisije.
Netanjahuov rival Gadi Ajzenkot iz stranke Nacionalno jedinstvo, prisustvovao je skupu, koji je podsetio na ranije nedeljne proteste održavane sa zahtevom za oslobađanje talaca odvedenih u Gazu, navodi agencija.
Svi taoci ili njihovi posmrtni ostaci na kraju su vraćeni, dok kritičari optužuju Netanjahua da je odlagao dogovore kojima je njihovo oslobađanje moglo da bude ostvareno ranije.
Kurir.rs/AP