ZAVRŠEN PROTEST U TIRANI: Policija upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke, privedeno više demonstranata (VIDEO, FOTO)
- Tokom nereda povređeno je 13 osoba, dok su policija i demonstranti koristili suzavac, vodene topove, gumene metke i kamenice.
Policija u Tirani upotrebila je vodene topove, suzavac i gumene metke, pošto je premijer Edi Rama upozorio da će preduzeti oštre mere kako bi ugušio nemire.
Zapaljeno je i oštećeno dosta objekata. Ima na stotine povređih, kako demonstranata, tako i policajaca.
Protest u Tirani završen je večeras, a tokom sukoba demonstranata i policije povređeno je 13 osoba, dok je policija privela više demonstranata, prenosi Juronjuz Albania.
Demonstranti su se do 21.15 časova razišli, a pojedine ulice albanske prestonice ostale su prazne.
Na bulevaru Narodnih heroja počelo je uklanjanje kamenja i drugih tvrdih predmeta koji su bačeni tokom sukoba sa policijom.
Tokom protesta, koji je organizovan uz zahtev za ostavku premijera Edija Rame, došlo je do sukoba u više delova Tirane, a policija je koristila suzavac, gumene metke i vodene topove, dok su demonstranti bacali kamenice, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva.
Prema podacima Ministarstva zdravlja Albanije, devet povređenih osoba, među kojima je sedam demonstranata i dva novinara, zatražilo je pomoć u Univerzitetskoj klinici za traumatologiju. Četiri osobe su i dalje na lečenju u toj ustanovi.
Jedan demonstrant i jedan policajac zbrinuti su u Univerzitetskom bolničkom centru ''Majka Tereza'', nakon čega su napustili bolnicu.
Još dva policajca sa povredama oka dobila su medicinsku pomoć u poliklinici broj dva, a potom su otpušteni.
Demonstrant koji je zadobio povredu oka podvrgnut je dodatnim pregledima, ali nije životno ugrožen.
Kurir.rs/Tanjug