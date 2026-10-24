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Policija u Tirani upotrebila je vodene topove, suzavac i gumene metke, pošto je premijer Edi Rama upozorio da će preduzeti oštre mere kako bi ugušio nemire.

Zapaljeno je i oštećeno dosta objekata. Ima na stotine povređih, kako demonstranata, tako i policajaca.

Protest u Tirani završen je večeras, a tokom sukoba demonstranata i policije povređeno je 13 osoba, dok je policija privela više demonstranata, prenosi Juronjuz Albania.

Demonstranti su se do 21.15 časova razišli, a pojedine ulice albanske prestonice ostale su prazne.

Na bulevaru Narodnih heroja počelo je uklanjanje kamenja i drugih tvrdih predmeta koji su bačeni tokom sukoba sa policijom.

Tokom protesta, koji je organizovan uz zahtev za ostavku premijera Edija Rame, došlo je do sukoba u više delova Tirane, a policija je koristila suzavac, gumene metke i vodene topove, dok su demonstranti bacali kamenice, molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva.

Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema podacima Ministarstva zdravlja Albanije, devet povređenih osoba, među kojima je sedam demonstranata i dva novinara, zatražilo je pomoć u Univerzitetskoj klinici za traumatologiju. Četiri osobe su i dalje na lečenju u toj ustanovi.

Jedan demonstrant i jedan policajac zbrinuti su u Univerzitetskom bolničkom centru ''Majka Tereza'', nakon čega su napustili bolnicu.

Još dva policajca sa povredama oka dobila su medicinsku pomoć u poliklinici broj dva, a potom su otpušteni.
Demonstrant koji je zadobio povredu oka podvrgnut je dodatnim pregledima, ali nije životno ugrožen.

Kurir.rs/Tanjug

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