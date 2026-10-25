Slušaj vest

"Zvezdana noć" ne prikazuje zvezde za koje smo mislili da su na njoj, tvrde naučnici, što znači da je možda nastala neke druge noći.

Naučnici su došli do iznenađujućeg otkrića proučavajući sliku Zvezdana noć Vinsenta van Goga iz 1889. godine i tvrde da ona ne prikazuje ni zvezde ni noć za koje se dosad verovalo da su na njoj predstavljeni.

Istraživači su koristili različite metode kako bi utvrdili koje je noćno nebo zapravo prikazano na slici. Prema njihovim nalazima, reč je o nebu iznad Sen Remi de Provansa, u Francuskoj, u časovima pred zoru, oko 22. jula 1889. godine.

Astronomi već godinama pokušavaju da protumače sliku na osnovu poznavanja izgleda noćnog neba, a sredinom osamdesetih godina prošlog veka objavljene su dve značajne studije. Međutim, njihovi zaključci bili su oprečni, pa su posmatrači umesto toga uglavnom bili usmereni na simbolička tumačenja slike.

Novo istraživanje pokrenuto je nakon što je njegov glavni autor posmatrao sliku i zaključio da je postojeće tumačenje o tome koji deo neba ona prikazuje nezadovoljavajuće.

- Za astronoma posmatrača, zvezdano jato na slici Zvezdana noć predstavlja Hijade u sazvežđu Bika“, rekao je Elajdža Džong-hjun Kim, doktorand na Univerzitetu Kjung Hi u Južnoj Koreji. „Ali kada sam pročitao ranije studije u kojima se tvrdilo da je reč o Ovnu, imao sam osećaj kao da me slika doziva.

Kim je sproveo detaljno istraživanje i utvrdio da su se u ranim jutarnjim časovima te julske noći opadajući srp Meseca, Venera i zvezdano jato Hijade u sazvežđu Bika nalazili blizu jedno drugog, baš kao što su prikazani na slici. Do zaključka je došao na osnovu terenskih istraživanja u Francuskoj, kao i dodatnih dokaza i podataka.

Slika se obično datira na osnovu pisma koje je Vinsent van Gog poslao svom bratu Teu 18. juna 1889. godine. Međutim, Mesec se ne uklapa u izgled neba u tom periodu: na slici je prikazan kao tanak srp, dok je u to vreme zapravo bio u fazi opadajućeg ispupčenog Meseca.

Nasuprot tome, noćno nebo 22. jula iste godine odgovara prikazu na slici, a Mesec je tada bio mnogo sličniji onome koji je Van Gog naslikao. Istraživači su ranije navodili da bi taj datum mogao biti problematičan jer se verovalo da se poklapa sa jednim od slikarevih napada.

Foto: Facebook Printscreen

Međutim, dodatna naučna analiza, zasnovana na pismima, meteorološkim podacima i napomenama o insektima, ukazuje na to da se napad zapravo dogodio krajem jula.

Istraživači su pronašli mesto na kojem je slika nastala i analizirali oblike prikazane na platnu kako bi potvrdili da se pet zvezda u središnjem delu slike poklapa sa izgledom neba te noći.

Prema njihovim navodima, crtež perom koji je Van Gog napravio nakon što je završio čuvenu sliku još preciznije odgovara stvarnom izgledu neba.

- Nadam se da će ovo istraživanje podstaći novo, multidisciplinarno proučavanje redosleda nastanka slika iz Sen Remi de Provansa i Van Gogovih slikarskih metoda, kao i njegovog kretanja tokom tog leta“, rekao je Kim. „Naše istraživanje Van Gogovih drugih prikaza neba i dalje traje.

Istraživanje je objavljeno u novom naučnom radu pod naslovom "Stvarno nebo Van Gogove slike Zvezdana noć: multidisciplinarna rekonstrukcija", u časopisu Scientific Reports.