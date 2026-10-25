Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei zatražio je naknadu materijalne i moralne odštete koju je Iran, kako je naveo, pretrpeo usled američko-izraelske agresije.

Istovremeno je pozvao na odlučniju borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa.

Hamnei je to rekao na sastanku sa šefom iranskog pravosuđa Golamom Hoseinom Mohsenijem Edžeijem, prenosi iranska TV Press. Ocenio je da pravosuđe mora da jača poverenje javnosti u islamski sistem kroz unapređenje pravde, zaštitu prava građana i efikasnu borbu protiv korupcije.

Zatražio je i uklanjanje prepreka koje omogućavaju nezakonito delovanje, kao i brže, preciznije i odlučnije rešavanje sudskih predmeta.

Hamnei je pozvao na širu primenu savremenih tehnologija u pravosuđu, naročito radi nadzora nad sprovođenjem zakona, i na redovne inspekcije koje bi doprinele boljem upravljanju državnim institucijama.

Od nadležnih organa zatražio je da ispituju propuste, odlučnije suzbijaju kriminal i sarađuju u uklanjanju uslova koji omogućavaju kršenje zakona.

Sastanak je održan nekoliko dana nakon što je Hamnei razgovarao sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom o aktuelnom vojnom sukobu sa SAD i Izraelom.