Slušaj vest

Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei zatražio je naknadu materijalne i moralne odštete koju je Iran, kako je naveo, pretrpeo usled američko-izraelske agresije.

Istovremeno je pozvao na odlučniju borbu protiv korupcije i reformu pravosuđa.

Hamnei je to rekao na sastanku sa šefom iranskog pravosuđa Golamom Hoseinom Mohsenijem Edžeijem, prenosi iranska TV Press. Ocenio je da pravosuđe mora da jača poverenje javnosti u islamski sistem kroz unapređenje pravde, zaštitu prava građana i efikasnu borbu protiv korupcije.

Zatražio je i uklanjanje prepreka koje omogućavaju nezakonito delovanje, kao i brže, preciznije i odlučnije rešavanje sudskih predmeta.

Hamnei je pozvao na širu primenu savremenih tehnologija u pravosuđu, naročito radi nadzora nad sprovođenjem zakona, i na redovne inspekcije koje bi doprinele boljem upravljanju državnim institucijama.

Od nadležnih organa zatražio je da ispituju propuste, odlučnije suzbijaju kriminal i sarađuju u uklanjanju uslova koji omogućavaju kršenje zakona.

Sastanak je održan nekoliko dana nakon što je Hamnei razgovarao sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Kalibafom o aktuelnom vojnom sukobu sa SAD i Izraelom.

Kurir.rs/Tanjug

Ne propustitePlanetaOGLASIO SE AJATOLAH HAMNEI: Iran sprema nezaboravne lekcije za američkog neprijatelja
111.jpg
PlanetaOD MODŽTABE NI TRAGA NI GLASA! Već ŠEST meseci vlada Iranom, a niko ga nije ni čuo ni video! Kolaju razne priče: "U napadu mu je lice unakaženo"
Modžtaba Hamnei
Planeta"MISLIM DA JE MODŽTABA..." Tramp se ponovo oglasio o iranskom vrhovnom vođi! Pojavila se još jedna mogućnost (VIDEO)
Donald Tramp Hamnei.jpg
PlanetaEVO GA KONAČNO MODŽTABA HAMNEI? PRVI SNIMAK VRHOVNOG VOĐE! Nakon tvrdnje iz Izraela da je u "izuzetno teškom stanju" Iran objavio ovaj klip (VIDEO)
Screenshot 2026-08-09 092929.png
PlanetaPREDSEDNIK IRANA PRIZNAO KRIZU U ODNOSIMA SA AJATOLAHOM: "Komunikacija sa vrhovnim verskim vođom trenutno je veoma teška"
collage.jpg
PlanetaAMERIKA IZVELA OSVETNIČKE UDARE NA IRAN! Raketama "tomahavk" udarili na ciljeve Iranske revolucionarne garde - odmazda za ubijene američke vojnike u Jordanu!
apnews.jpg