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Velika Britanija izdvojiće 700 miliona evra za zaštitu stanovništva od pretnji po zdravlje i bezbednost povezanih sa veštačkom inteligencijom (AI), uključujući razvoj sistema za otkrivanje bioloških i sajber pretnji.

Najveći deo sredstava biće usmeren na novu inicijativu za biološku bezbednost, uključujući 119 miliona evra za laboratoriju koja će koristiti veštačku inteligenciju za otkrivanje bioloških pretnji i 77 miliona evra za razvoj mera zaštite od patogena.

Vladinih 119 miliona evra za laboratoriju biće podržano kreditima u vrednosti do 238 miliona evra kompanija OpenAI i Anthropic.

Cilj je razvoj medicinskih mera za suzbijanje novih patogena i zaštita od budućih pandemija, najavio je ministar finansija Džon Hili.

Regionalnim gradonačelnicima biće dodeljeno 35 miliona evra za podršku lokalnim projektima u oblasti veštačke inteligencije, dok će Nacionalni centar za sajber bezbednost proširiti svoje aktivnosti u Mančesteru.

Britanska ministarka za veštačku inteligenciju Kaniška Narajan rekla je da će nova laboratorija okupljati vodeće svetske naučnike.