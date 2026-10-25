STRAH OD NOVIH AI PANDEMIJA: Britanija ulaže 700 miliona evra u zaštitu
Velika Britanija izdvojiće 700 miliona evra za zaštitu stanovništva od pretnji po zdravlje i bezbednost povezanih sa veštačkom inteligencijom (AI), uključujući razvoj sistema za otkrivanje bioloških i sajber pretnji.
Najveći deo sredstava biće usmeren na novu inicijativu za biološku bezbednost, uključujući 119 miliona evra za laboratoriju koja će koristiti veštačku inteligenciju za otkrivanje bioloških pretnji i 77 miliona evra za razvoj mera zaštite od patogena.
Vladinih 119 miliona evra za laboratoriju biće podržano kreditima u vrednosti do 238 miliona evra kompanija OpenAI i Anthropic.
Cilj je razvoj medicinskih mera za suzbijanje novih patogena i zaštita od budućih pandemija, najavio je ministar finansija Džon Hili.
Regionalnim gradonačelnicima biće dodeljeno 35 miliona evra za podršku lokalnim projektima u oblasti veštačke inteligencije, dok će Nacionalni centar za sajber bezbednost proširiti svoje aktivnosti u Mančesteru.
Britanska ministarka za veštačku inteligenciju Kaniška Narajan rekla je da će nova laboratorija okupljati vodeće svetske naučnike.
(Kurir.rs/Tanjug)