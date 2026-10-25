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Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas, posle sukoba tokom protesta u više gradova širom Italije, da pravo na demonstracije mora da bude uvek zagarantovano, ali i pravo građana da bezbedno žive u svojim gradovima.

"U tom pravcu idu i mere koje je pre nekoliko dana usvojio Savet ministara, kako bi država imala efikasnije instrumente za sprečavanje nasilja i onemogućavanje prestupnicima i izgrednicima da čitave gradove pretvore u poprište nereda", navela je Meloni na društvenim mrežama, prenosi Ansa.

Ona je istakla da bezbednost mora da bude garantovana svima – onima koji žele mirno da protestuju, ljudima koji rade i građanima koji žele da žive u svojim gradovima bez straha, bez ostavljanja prostora onima koji traže sukob i nasilje.

1/25 Vidi galeriju Italija, Rim, protesti, demonstracije Foto: Gregorio Borgia/AP

Meloni je zahvalila pripadnicima italijanskih bezbednosnih snaga koji su i danas na ulicama širom zemlje radili na zaštiti građana i prava na mirne proteste, uprkos pokušajima pojedinaca da izazovu sukobe i nerede.

Posebno je zahvalila ministru unutrašnjih poslova Mateu Pjantedoziju, prefektima, kvestorima i svima koji su koordinisali i sprovodili mere održavanja javnog reda.

U Italiji je tokom današnjih protesta u više provincija uhapšeno devet osoba, dok je 87 prijavljeno policiji, a ukupno 371 osoba privedena je u policijske stanice radi provera, među kojima je 110 maloletnika i 69 stranih državljana, saopštilo je Odeljenje za javnu bezbednost italijanske policije.

Prema podacima policije, tokom kontrola identifikovane su ukupno 4.292 osobe, prenosi agencija Adnkronos.

U Rimu je danas održan Antiratni marš, koji je organizovala Antimperijalistička alijansa pod sloganom "Italija van rata", a organizatori su pozvali na protest protiv rata, remilitarizacije i povećanja vojnih izdvajanja, kao i u znak solidarnosti sa Palestincima.

Istovremeno, širom Italije održana su i druga okupljanja zbog rastućih troškova života, a na proteste je pozvao i novoformirani Pokret 17. oktobar.