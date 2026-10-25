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Američki predsednik Donald Trampizjavio je da mora da obustavi ubijanje iranskih lidera kako bi utvrdio sa kim Sjedinjene Američke Države pregovaraju i ponovio stav da Iranu nikada ne sme da bude dozvoljeno da razvije nuklearno oružje.

- Moram da prestanem da ubijam iranske lidere, jer moram da shvatim sa kim, dođavola, pregovaramo - rekao je Tramp na predizbornom skupu u Džordžiji, preneo je Dejli ekspres.

Tramp je ponovio da Iran više nema aviona, ni brodove, kao i da nema ni lidere.

- Lider prvog nivoa je nestao, lider drugog nivoa je nestao - naveo je Tramp.

1/14 Vidi galeriju Incidenti sa demonstrantima tokom mitinga američkog predsednika Donalda Trampa u San Antoniju u Teksasu Foto: Alex Brandon/AP, Youtube/LiveNOW from FOX

On je takođe branio svoju odluku iz 2018. godine o povlačenju SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom iz 2015. godine, postignutog za vreme tadašnjeg američkog predsednika Baraka Obame, navodeći da je tu odluku doneo u presudnom trenutku kako bi se sprečilo da Teheran dođe do nuklearnog oružja.

- Raskinuo sam jedan od najgorih sporazuma ikada sklopljenih, Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA) Baraka Huseina Obame, poznat i kao iranski nuklearni sporazum koji je vodio ka tome da Iran dođe do nuklearnog oružja. Srećom, raskinuo sam ga baš na vreme - tvrdi Tramp.

On je ponovio da su SAD uništile iranske kapacitete za obogaćivanje uranijuma u vojnim operacijama sprovedenim ove i prošle godine.

- Porazili smo ih vojno, finansijski i na druge načine. Moramo da se postaramo da oni nikada, baš nikada, ne dođu do nuklearnog oružja - ponovio je Tramp.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Iranski general: Američkim snagama neće biti dozvoljen ulazak u Persijski zaliv

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-majorAli Abdolahi, izjavio je da Iran nikada neće dozvoliti američkim vojnim brodovima ulazak u Persijski zaliv i ocenio da američke snage više nisu sposobne da se približe iranskim teritorijalnim vodama.

Abdolahi je ocenio da je američka mornarica izgubila sposobnost delovanja u blizini Irana, uprkos tome što, kako je naveo, Vašington njome nastoji da demonstrira vojnu moć i vrši pritisak na zemlje regiona.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

- Američki predsednik može samo da sanja o tome da njegovi vojnici i oružane snage ponovo uđu u Persijski zaliv - poručio je iranski general, dodajući da Teheran ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti ulazak američkih vojnih plovila.

On je takođe doveo u pitanje američke tvrdnje da su iranske vojne sposobnosti uništene, navodeći da bi se, u tom slučaju, američki brodovi približili Ormuskom moreuzui iranskim pomorskim i kopnenim granicama.

Abdolahi je američke ratne brodove nazvao "zastarelim", a američke vojnike "kukavicama", tvrdeći da njihovo izbegavanje približavanja iranskim granicama pokazuje suprotno od onoga što Vašington javno saopštava.

- Iransko rukovodstvo, narod i oružane snage odlučni da se suprotstave Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, koji će sve dublje tonuti u krizu koju su sami izazvali - poručio je Abdolahi.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Hamnei traži ratnu odštetu od SAD i Izraela

Vrhovni vođa Irana ajatolah Modžtaba Hamnei pozvao je na odlučnu borbu protiv korupcije i intenziviranje napora kako bi se obezbedila naknada materijalne i moralne štete koju je, kako je naveo, Iran pretrpeo usled američko-izraelske agresije.

Hamnei je tokom sastanka sa šefom iranskog pravosuđa Golamom Hoseinom Mohsenijem Edžeijem istakao da pravosuđe mora da jača poverenje javnosti u islamski sistem kroz unapređenje pravde, zaštitu prava građana, efikasnu borbu protiv korupcije i uklanjanje prepreka koje omogućavaju nezakonito delovanje, prenosi iranska TV Press.

Posebno je naglasio potrebu za bržim, preciznijim i odlučnijim rešavanjem sudskih predmeta, kao i za sveobuhvatnim reformama pravosudnog sistema.

1/3 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

Hamnei je, takođe, zatražio širu primenu savremenih tehnologija u radu pravosuđa, naročito radi nadzora nad sprovođenjem zakona, kao i redovne inspekcije koje bi doprinele boljem upravljanju državnim institucijama.

Pozvao je i na ispitivanje propusta, odlučnije suzbijanje kriminala i saradnju nadležnih organa u uklanjanju uslova koji omogućavaju kršenje zakona.

Sastanak je održan nekoliko dana nakon što se Hamnei sastao sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Galibafom, sa kojim je razgovarao o aktuelnom vojnom sukobu sa SAD i Izraelom.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Iranska vojska: Uništen američki dron "Lukas" iznad Bandar Abasa na jugu Irana

Iranska vojska saopštila je danas da je uništila američki dron "lukas" iznad Bandar Abasa na jugu Irana.

U saopštenju se navodi da je dron "lukas" pogođen i uništen na nebu iznad Bandar Abasa iz vojnih sistema protivvazdušne odbrane koji su u sklopu integrisane mreže iranske protivvazdušne odbrane, preneo je Tasnim.

Iranska vojska podseća da je od februara ove godine oborila nekoliko naprednih američkih borbenih aviona, nekoliko stotina dronova i raznih tipova letelica.

Američki dron "lukas" je jeftina bespilotna letelica za jednokratni napad koju je američka vojska razvila po uzoru na iranski dron "šahid".

Bandar Abas se nalazi na jugu Irana, na obali Persijskog zaliva, neposredno uz Ormuski moreuz.