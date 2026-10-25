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Zemljotres jačine 7 stepeni Rihterove skale pogodio je oblast duboko ispod Tihog okeana, u blizini udaljenih japanskih ostrva Ogasavara, oko 1.000 kilometara južno od Tokija, saopštila je Japanska meteorološka agencija. Nema opasnosti od cunamija.

Prema preliminarnim podacima, zemljotres se dogodio u nedelju, 25. oktobra, oko 11:10 časova po lokalnom vremenu, u vodama zapadno od ostrvskog arhipelaga, na dubini od približno 470 kilometara.

Potres je na ostrvima Čičidžima i Hahadžima, na kojima živi stanovništvo, dostigao intenzitet od tri stepena na japanskoj seizmičkoj skali, koja ima sedam stepeni.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC)  prethodno je prijavio zemljotres jačine 6,3 stepena na području ostrva Bonin, kako se još nazivaju ostrva Ogasavara. Za sada nema izveštaja o poginulima, povređenima ili materijalnoj šteti.

Iako se epicentar nalazio daleko od japanskog kopna, podrhtavanje tla osetilo se na širokom području istočnog i severoistočnog Japana. Prema izveštaju agencije Kjodo, seizmički talasi verovatno su se širili kroz Pacifičku tektonsku ploču.

Japanska ostrva nalaze se u seizmički veoma aktivnom području gde se Pacifička ploča podvlači pod Filipinsku morsku ploču.

Japan se nalazi na području susreta četiri tektonske ploče, a oko deset odsto svih zemljotresa jačine šest ili više stepeni u svetu događa se u toj zemlji i njenoj okolini.

Katastrofalni zemljotres jačine 9 stepeni i cunami koji su pogodili Japan u martu 2011. godine odneli su 22.303 života ili se ljudi i dalje vode kao nestali, uključujući i žrtve koje su preminule od posledica katastrofe.

Duboki zemljotresi u blizini ostrva Ogasavara mogli su da se osete i na velikim udaljenostima. Zemljotres jačine 7,9 stepeni koji je 2015. godine pogodio ovo područje, na dubini od 664 kilometra, osetio se širom Japana, a u Tokiju su se zaustavili liftovi.

Tada nije bilo poginulih. Japanske vlasti upozorile su i da postoji verovatnoća od 70 do 80 odsto da će se u narednih 30 godina dogoditi zemljotres jačine od osam do devet stepeni u području Nankajskog rova, seizmičke zone uz južnu obalu zemlje.

(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)

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