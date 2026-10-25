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Koalicija arapskih država predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je jutros da je oborila balističku raketu i dva drona koje su jemenski pobunjenici Hutilansirali prema saudijskoj prestonici Rijadu.

- Protivvazdušna odbrana presrela je i uništila balističku raketu koju je teroristička milicija Huti ispalila prema Rijadu - naveo je portparol koalicije, general-major Turki al Malki u objavi na platformi X.

Saudijske vlasti prethodno su izdale upozorenje o vazdušnoj pretnji u Rijadu koje je povučeno nekoliko minuta kasnije.

Huti su saopštili u subotu da su izvršili više napada na mete u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu.

Taj aerodrom je saopštio da će od danas nastaviti da obavlja domaće i međunarodne letove.

Vazdušni saobraćaj iznad Rijada je poslednjih dana ozbiljno poremećen zbog kontinuiranih napada Huta.

Jemenski pobunjenici su pre dve sedmice izvršili raketni napad na aerodrom "Kralj Halid" kada je poginulo najmanje 13 ljudi, a više od 300 povređeno. Saudijci su potom, u znak odmazde, pokrenuli napade na mete Huta u Jemenu.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Saudijska Arabija takođe presrela je tokom noći dve balističke rakete koje su jemenski Huti ispalili prema gradovima Meki i Medini, dok su delovi presretnutih projektila pali na nekoliko lokacija u kraljevstvu, saopštila je saudijska Civilna zaštita.