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Birališta su otvorena u 7, a zatvaraju se u 20 časova

Birališta su otvorena u 7, a zatvaraju se u 20 časova

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U trci učestvuje čak 27 kandidata, a prema anketama u prednosti je vršiteljka dužnosti predsednice Ilijana Jotova (61). Njen najozbiljniji protivkandidat je bivši privremeni premijer Andrej Đurov (50).

Funkcija predsednika uglavnom je ceremonijalna, ali su izbori dobili na značaju nakon niza napada dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarske obale Crnog mora, u kojima je poginulo dvadesetak pomoraca iz različitih zemalja.

Ti napadi izazvali su brojne osude međunarodne zajednice, ali i zabrinutost zbog širenja rusko-ukrajinskog rata. Bugarska vlada zbog toga je zatražila pomoć saveznika iz NATO-a kako bi ojačala pomorsku bezbednost.

1/6 Vidi galeriju Rumen Radev Foto: Valentina Petrova/AP

Đurov: Želim da Bugarska bude pouzdan saveznik NATO-a

Premijer Rumen Radev izjavio je da "rezultat ovih napada ide u korist Rusiji", ali je nije direktno optužio da ih je izvela. Oboje vodećih predsedničkih kandidata takođe su osudili napade.

Andrej Đurov, koji je ove godine privremeno obavljao funkciju premijera, ima podršku prozapadnih i reformskih stranaka. Otvoreno podržava Ukrajinu, a tokom premijerskog mandata potpisao je sa Kijevom sporazum o bezbednosnoj saradnji.

- Želim da Bugarska ima svoj glas u Evropi. Želim da bude pouzdan saveznik NATO-a koji svoje interese štiti snažnom diplomatijom i jasnim stavom - izjavio je na predizbornom skupu u četvrtak.

Mogući drugi krug održaće se naredne nedelje

Ilijana Jotova bila je potpredsednica Bugarske, a funkciju predsednice obavlja od januara, kada je Rumen Radev podneo ostavku kako bi učestvovao na parlamentarnim izborima. Radev je na tim izborima pobedio, a politički analitičari smatraju ga bliskim Kremlju.

Bivši predsednik, koji je sada premijer, podržava svoju nekadašnju zamenicu. Oboje se zalažu za okončanje rata u Ukrajini diplomatskim putem.

- Moji protivnici tvrde da mora da dođe do rata iscrpljivanja. Istina je da smo upravo mi najviše iscrpljeni - izjavila je Jotova u četvrtak na predizbornom skupu.

Ukoliko pobedi, postaće prva žena na funkciji predsednika Bugarske. Prema anketama, ima podršku 41 odsto birača, dok Đurova podržava 28 odsto.

Ako nijedan kandidat ne osvoji više od polovine glasova, drugi krug izbora biće održan 1. novembra.