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Birači u nedelju biraju između aktuelnog predsednika, 80-godišnjeg levičara Luiza Inasija Lule da Silve, koji se bori za četvrti, neuzastopni mandat, i 45-godišnjeg desničarskog senatora Flavija Bolsonara.

Bolsonaro je sin bivšeg desničarskog predsednika Žaira Bolsonara, koji služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio prethodne izbore 2022. godine.

Flavio Bolsonaro u drugi krug ulazi kao favorit nakon što je osvojio najviše glasova u prvom krugu, održanom 4. oktobra. Američki predsednik Donald Tramp tada je njegov rezultat nazvao "veoma velikom" pobedom. Nijedan kandidat do sada nije uspeo da nadoknadi zaostatak iz prvog kruga i pobedi u drugom.

1/7 Vidi galeriju Luis Inasio Lula da Silva, predsednik Brazila, ušao u drugi krug izbora u pokušaju osvajanja četvrtog nevezanog predsedničkog mandata Foto: Ettore Chiereguini/AP, Andre Penner/AP

Pristalice Bolsonara slavile su na završnim predizbornim skupovima, uverene da će on doneti promene Braziluobećanjem o oštroj borbi protiv organizovanog kriminala, kao i smanjenju poreza i javne potrošnje.

Uoči izbora, Bolsonaro je održao skup u Belo Horizonteu, glavnom gradu savezne države Minas Žerais, koja se od osamdesetih godina smatra ključnom za svakog predsedničkog kandidata.

- Vreme je gotovo došlo - poručio je Bolsonaro pristalicama u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

1/7 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila, Žaira Bolsonara Foto: Isaac Fontana/EFE, Ettore Chiereguini/AP

- Preostalo je još samo nekoliko sati pre nego što oblikujemo budućnost naše nacije za narednih 30 ili 40 godina.

Obećao je i da će osloboditi svog oca, koji kaznu trenutno služi u kućnom pritvoru zbog narušenog zdravlja. U četvrti Bara da Tižuka u Rio de Žaneiru, gde Žair Bolsonaro ima kuću, njegove pristalice okupile su se odevene u boje brazilske zastave.

- Brazilu su potrebne promene, a Flavio je osoba koja ih danas predstavlja, posle toliko godina tokom kojih je levica uništavala ekonomiju i zemlju - rekao je jedan od pristalica za Bi-Bi-Si.

1/5 Vidi galeriju Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro mora u zatvor Foto: Andre Borges/EFE, Eraldo Peres/AP

Drugi učesnik skupa naveo je da mu se najviše dopada to što Flavio Bolsonaro obećava da će "okončati nasilje u Brazilu, terorizam i trgovinu narkoticima i da će smanjiti kamatne stope".

Nakon Bolsonarove pobede u prvom krugu, Luline pristalice organizovale su velike skupove kako bi povećale izlaznost, pošto čak 33 miliona ljudi nije glasalo početkom meseca.

Lula je u subotu, pred velikim brojem ljudi okupljenih na plaži Kopakabanau Rio de Žaneiru, poručio da su ovi izbori pitanje "suvereniteta" i da će građani birati između čoveka koji ljubi brazilsku i onoga koji ljubi američku zastavu.

Lulina vlada optužila je Sjedinjene Američke Države za mešanje u brazilske izbore, što je Vašington odbacio kao "neosnovanu" tvrdnju.

- Pobedićemo na izborima iz jednog jednostavnog razloga - istina je da narod želi promene, ali želi i da ide napred. Ne želi da se vraća unazad - rekao je Lula.

Jedna od njegovih pristalica, Roberta, rekla je za Bi-Bi-Si da je cilj okupljanja da pokažu snagu pokreta.

- Probudili smo se, izlazimo na ulice da napravimo razliku i preokrenemo rezultat - poručila je.

Jedan muškarac u žuto-zelenom dresu brazilske fudbalske reprezentacije rekao je da su Bolsonarove pristalice "prisvojile" taj simbol, ali da ga pristalice Lule sada vraćaju.

Lula i njegova Radnička partija predstavljaju ove izbore kao "bitku za demokratiju". Tvrde da je presuda Žairu Bolsonaru zbog planiranja državnog udara dokaz da "bolsonarizam" predstavlja pretnju demokratskim institucijama Brazila.

Tokom Lulinog aktuelnog mandata odnosi sa Trampom bili su napeti. Lula je insistirao da Brazil "nije ničije dvorište", očigledno aludirajući na ono što je Tramp nazvao "Donroovom doktrinom" - strategiju nacionalne bezbednosti njegove administracije prema kojoj američka dominacija na zapadnoj hemisferi ne bi trebalo da bude dovedena u pitanje.

Flavio Bolsonaro, s druge strane, tvrdi da bi saradnja sa Vašingtonom u borbi protiv moćnih kriminalnih grupa, koje imaju veliki uticaj u pojedinim delovima Brazila, omogućila državi da ponovo uspostavi suverenitet na teritorijama pod kontrolom bandi.

On takođe optužuje Radničku partiju za korupciju i podseća birače na velike finansijske skandale koji su godinama pratili tu stranku i zbog kojih su se mnogi građani okrenuli protiv nje.