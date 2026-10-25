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Skoro 1.000 ljudi uhapšeno je kada je na stotine hiljada demonstranata učestvovalo u još jednom danu masovnih protesta širomFrancuske, koji su u subotu uveče na pojedinim mestima prerasli u sukobe, saopštili su zvaničnici.

Posle demonstracija koje su uglavnom protekle mirno, policija je u nekoliko gradova, uključujući Pariz, upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante.

U Marsejusu zapaljene barikade, dok su u Bordoudemonstranti skidali daske sa jedne prodavnice.

Ipak, vlasti su za sada uspele da izbegnu nerede i pljačke razmera kakve su zabeležene prošlog vikenda, kada su Francusku pogodile neke od najtežih scena nasilja u njenoj novijoj istoriji.

1/6 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova procenilo je da je u subotu protestovalo oko 410.000 ljudi, dok sindikati tvrde da ih je bilo približno 800.000. Na ulicama je bilo raspoređeno oko 70.000 policajaca, a u nekoliko gradova uvedena su ograničenja kako bi se sprečilo da novi protesti zbog troškova života i loših uslova u školama prerastu u haos, kakav je prethodnog vikenda doveo do toga da policija bude brojčano nadjačana, stotine prodavnica budu opljačkane, a zgrade zapaljene.

Predsednik Emanuel Makron ranije ove nedelje naredio je da budu dozvoljeni samo protesti koje organizuju zvanični sindikati.

Poslednjih dana, nakon ubrzanih sudskih postupaka, stotine ljudi osuđene su na zatvorske kazne zbog vandalizma, podmetanja požara i pljački.

1/16 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: Thibault Camus/AP



Sukobi u Parizu, Marseju i Bordou



Sukobi demonstranata i interventne policije u Parizu izbili su na kraju mirnog marša od Port d’Itali do Port de Vensеn. U policijskoj operaciji učestvovala je i elitna jedinica koja se obično bavi organizovanim kriminalom i borbom protiv terorizma.

Pojedini demonstranti podizali su improvizovane barikade i gađali policajce raznim predmetima, dok je policija u jurišu potiskivala grupe maskiranih mladića koji su razbijali izloge auto-salona.

Francuski ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjez izjavio je da se "nekoliko hiljada radikalnih aktivista okupilo na začelju kolone, uključujući oko 500 osoba identifikovanih kao učesnici nereda", prenela je agencija Frans pres.

U Marseju, na jugu zemlje, zapaljene su kante za smeće, a metalne ploče korišćene su za blokiranje ulica. Jedno policijsko vozilo snimljeno je kako prolazi kroz zapaljenu barikadu u drugom najvećem francuskom gradu.

1/6 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: Leonardo Garavaglia/LiveMedia / IPA / Profimedia, StringersHub / Sipa USA / Profimedia, Jan Schmidt-Whitley / Zuma Press / Profimedia

U Bordou su demonstranti u tamnoj odeći i prekrivenih lica skidali daske sa jedne zgrade kako bi napravili uličnu barikadu. U Lionu je policija upotrebila suzavac kako bi rasterala okupljene u području u kojem su lokalne vlasti zabranile proteste.

- Bilo nas je oko 150, uglavnom srednjoškolaca i studenata, a onda je gotovo odmah počeo suzavac. Na ulici se jedva bilo šta videlo - rekao je jedan demonstrant u Lionu.

Nunjez je kasno u subotu saopštio da je uhapšeno gotovo 1.000 ljudi, uz napomenu da će se taj broj verovatno povećati.

Ministar je naveo i da su dve osobe teško povređene - jedna u Tuluzu, na jugozapadu zemlje, a druga u Klermon-Feranu, u centralnoj Francuskoj.

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA



Demonstranti: Dosta nam je, želimo promene



Jedna od učesnica mirnog protesta u Parizu, koja se predstavila kao Zelie, rekla je za Bi-Bi-Si da su ljudi izašli na ulice jer su "veoma frustrirani" i da "mnogo pate" otkako je Makron došao na vlast.

- Ućutkuju nas. Uzimaju nam novac, mnogo nas oporezuju, a mi ne možemo ništa da kažemo. Danas smo na ulicama jer ovo traje predugo i svega nam je previše - rekla je 26-godišnjakinja.

Dvoje maskiranih tinejdžera, koji nisu želeli da otkriju svoja imena, izjavili su da je njihova generacija očajna i da ima osećaj da ju je vlada napustila.

1/9 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Mislim da je pljačkanje zaista loše - rekao je jedan od njih, govoreći o neredima prethodne subote.

- Ali to se dešava zbog siromaštva i policijskog nasilja.

Dodao je da će protesti prestati "kada dobijemo odgovor na naše zahteve".

- Zaista želimo promene u Francuskoj - poručio je.

U međuvremenu, oko 13.000 ljudi učestvovalo je u mirnom skupu protiv krajnje desničarske stranke "Nacionalno okupljanje" u Orleanu, gradu u severnom delu centralne Francuske.

1/16 Vidi galeriju Nasilni protesti u Francuskoj Foto: Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marchina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia



Nemiri i u drugim evropskim gradovima



Masovni protesti zbog sličnih problema potresli su u subotu i druge evropske gradove.

U Barselonije uhapšeno više od 100 ljudi nakon što su studentske demonstracije prerasle u ono što su lokalne vlasti opisale kao "bespotrebno nasilje".

U glavnom gradu Albanije, Tirani, interventna policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala hiljade antivladinih demonstranata, dok su sukobi prijavljeni i u Briselu, prestonici Belgije.

1/8 Vidi galeriju Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U Milanu, na severu Italije, sprovedena je velika bezbednosna operacija u kojoj su, uz policiju, učestvovale stotine vojnika. Cilj je bio da se spreči okupljanje demonstranata. Vlasti su strahovale od ponavljanja nasilja od prethodne nedelje, kada su pojedini učesnici palili vatru, razbijali izloge i pljačkali prodavnice.

Prošlog vikenda na demonstracijama zbog rasta cena goriva i troškova života učestvovalo je oko 550.000 ljudi, a nezadovoljstvo je dodatno raslo posle višenedeljnih studentskih protesta. U neredima koji su usledili uhapšeno je više od 2.500 ljudi.

1/9 Vidi galeriju Nasilni protesti u Milanu Foto: ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia, Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francesco Enriquez / Zuma Press / Profimedia

Marševi su u početku uglavnom bili mirni, ali su kasnije obeleženi nasiljem, pljačkama i uništavanjem imovine. Prema podacima francuskih privrednih komora, direktno je pogođeno više od 2.000 prodavnica i drugih poslovnih objekata, a šteta je procenjena na "stotine miliona evra".

Prema navodima Frans presa,jednom demonstrantu je od eksplozije policijske šok-bombe razneta je šaka, dok je oko 1.000 policajaca povređeno.

Francuske vlasti potom su uvele noćni policijski čas u Parizu i drugim gradovima.