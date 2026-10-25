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Ukrajinski vojni satelitski komunikacioni sistem Staršild ponovo je uspostavio stabilnu vezu sa platformama koje se kreću brzinama većim od 400 kilometara na sat, saopštilo je 24. oktobra Ministarstvo odbrane Ukrajine.

Prethodno je rad sistema bio ograničen, što je ometalo pojedine vojne operacije.

Staršild, vojna verzija satelitskog internet sistema Starlinkkompanije SpejsEks (SpaceX), ponovo radi pri brzinama većim od 400 kilometara na sat, izjavio je ukrajinski ministar odbrane, Jevhen Hmara.

- Beležimo brzinu veću od 400 kilometara na sat, a veza je stabilna - saopštilo je Ministarstvo odbrane, pozivajući se na podatke svojih sistema za praćenje.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Ministarstvo je navelo da nastavlja da nadgleda rad sistema Starlink i Staršild, nakon što su prethodno zabeležena ograničenja u njihovom funkcionisanju.

Hmara je ocenio da je obnavljanje rada sistema važno za ukrajinske snage na frontu, naročito za operacije dronovima, logistiku i komunikaciju.

- Ovo je još jedan primer da direktan dijalog i dosledan stav predsednika Ukrajine na najvišem nivou daju rezultate - navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane.

Problemi sa sistemom Staršild pojavili su se sredinom oktobra, kada je njegova funkcionalnost bila ograničena bez prethodnog upozorenja, prema navodima ukrajinskog Ministarstva odbrane.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Ograničenja su se odnosila na platforme koje se kreću velikim brzinama. Prema ranijim izveštajima, brzina je bila ograničena na približno 161 kilometar na sat, što je otežavalo ukrajinskim snagama presretanje ruskih dronova na mlazni pogon i koordinaciju pojedinih napada.

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski izjavio je 23. oktobra da ograničenja i dalje postoje i da brzina veze nije vraćena na prethodni nivo. Dan kasnije, ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da njegovi sistemi beleže stabilnu vezu pri brzinama većim od 400 kilometara na sat.

Prema izveštajima medija, u rešavanje problema bili su uključeni ukrajinski i američki zvaničnici.

1/12 Vidi galeriju Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

"Volstrit džornal" je objavio da je američki predsednik Donald Tramp 21. oktobra zatražio od izvršnog direktora SpejsEks-a Ilona Maska da ukine ograničenja.

Ni Mask ni američka administracija u početku nisu preuzeli odgovornost za uvođenje ograničenja, a iz Vašingtona su stizale različite izjave o tome ko kontroliše sistem.

- Ukrajinska vojska prekršila je uslove korišćenja Starlinka i koristila ga za ofanzivne napade dronovima s ciljem ubijanja ljudi. Ta mogućnost zloupotrebe zatvorena je prošle nedelje - napisao ranije Mask na društvenoj mreži Iks.

1/8 Vidi galeriju Napad Ukrajinaca na Rusiju Foto: screenshot X

- Najvažnije je da su Starlink i Staršild ponovo počeli da rade brzinama koje su imali pre uvođenja ograničenja. Brzine su sada na nivou koji nam je potreban - napisao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu, pre nego što se Mask oglasio.