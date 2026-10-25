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Veliki roj ukrajinskih dronova napao je tokom noći 25. oktobra rusku pograničnu Belgorodsku oblast, saopštili su lokalni zvaničnici, dok su se na društvenim mrežama pojavili snimci očevidaca.

Prema navodima stanovnika, najveći broj dronova bio je usmeren na jednu lokaciju u centru Belgoroda. Monitoring kanal "Exilenova-Plus" objavio je da je meta bio tržni centar i zabavni kompleks MegaGRINN, najveći takav objekat u Belgorodu.

MegaGRINN prostire se na više od 163.000 kvadratnih metara i obuhvata više od 200 prodavnica, kao i supermarket, bioskop i restorane. Tržni centar je tokom noćnog napada bio zatvoren i u njemu nije bilo posetilaca.

Lokalni stanovnici prijavili su i požar u dvorištu jednog stambenog kompleksa u tom području.

Operativni štab Belgorodske oblasti potvrdio je da je grad bio izložen "masovnom napadu bespilotnih letelica" i saopštio da su hitne službe upućene na pogođene lokacije. Međutim, zvaničnici nisu naveli konkretne mete napada.

Prema preliminarnim informacijama, ima stradalih, saopštile su vlasti. Ruski zvaničnici do objavljivanja izveštaja nisu izneli detalje o razmerama materijalne štete niti o eventualnim žrtvama.

Snimci koje su očevici objavili na društvenim mrežama prikazuju eksplozije, požare i dejstvo protivvazdušne odbrane iznad Belgoroda. Operativni štab upozorio je stanovnike da ostanu u zatvorenom prostoru, jer su se napadi u regionu nastavljali.

Belgorod se nalazi na oko 34 kilometra od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom i približno 70 kilometara od Harkova. Zbog blizine linije fronta, grad je česta meta ukrajinskih napada, dok Kijev istovremeno proširuje mogućnosti za izvođenje napada dronovima duboko na ruskoj teritoriji.

U prethodnim ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast mete su bile energetska infrastruktura i logistička skladišta, uključujući objekte ruske maloprodajne kompanije Ozon.

Prijavljeni masovni napad dogodio se ubrzo nakon što je Ukrajina 24. oktobra potvrdila da je sistem Staršild (Starshield) ponovo uspostavljen u punom kapacitetu, što bi ukrajinskim snagama trebalo da omogući efikasniju koordinaciju napada dronovima na ruske ciljeve.