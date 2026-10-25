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Rusija je isporučila Kini tehnologiju i tehničku dokumentaciju povezanu sa podmornicama u vrednosti većoj od 80 miliona dolara, pomažući Pekingu da razvije svoju flotu konvencionalnih podmornica kroz saradnju koja je nastavljena i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Prema izveštaju istraživačke organizacije C4ADS iz Vašingtona, objavljenom 22. oktobra pod nazivom "Brak iz interesa?" (A Marriage of Convenience?), ruski Centralni konstruktorski biro za pomorsko inženjerstvo Rubin realizovao je 12 isporuka kineskim agencijama za vojne nabavke i kompaniji China Shipbuilding and Offshore International Co. (CSOI) između avgusta 2015. i aprila 2023. godine.

Transferi, čija je ukupna vrednost premašila 80 miliona dolara, navodno su obuhvatali idejna rešenja za nenuklearne podmornice, dokumentaciju o testiranjima i tehnologije namenjene smanjenju mogućnosti otkrivanja podmornica pod vodom.

Dve isporuke, realizovane u oktobru 2019. i januaru 2020. godine, uključivale su dokumentaciju povezanu sa testiranjem podmornica, posebno sa kavitacijom, pojavom koja stvara podvodnu buku i može olakšati otkrivanje podmornica.

Stručnjak za pomorsku bezbednost kojeg je konsultovala organizacija C4ADS procenio je da dokumentacija ukazuje na rusku pomoć u proceni kineskih tehnologija za smanjenje buke podmornica.

1/3 Vidi galeriju Ruska nuklearna podmornica Habarovsk Foto: Printskrin X, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Tehnička saradnja nastavljena i nakon početka rata u Ukrajini

Saradnja se odvijala i u suprotnom smeru. Između decembra 2019. i septembra 2022. godine, kompanija CSOI isporučivala je Rubinu opremu za testiranje podmornica, uključujući instrumente i komponente kontrolnih panela koji se koriste za proveru brodskih informacionih i upravljačkih sistema.

Dokumentacija koja je pratila isporuku iz septembra 2022. godine takođe je sadržala reference na zajednički ugovor o projektovanju i proizvodnji, što ukazuje na to da je tehnička saradnja nastavljena i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Rubin, podružnica ruske državne Ujedinjene brodograđevinske korporacije, nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Japana.

Kineska flota konvencionalnih podmornica istorijski se u velikoj meri oslanjala na sovjetsku i rusku tehnologiju, iako je Peking u međuvremenu razvio i sopstvene konstrukcije.

Nalazi organizacije C4ADS ukazuju na to da je rusko stručno znanje nastavilo da doprinosi razvoju kineskih podmornica, posebno u oblastima akustične neprimetnosti i podvodnih sistema.

1/6 Vidi galeriju Kineska nuklearna podmornica 094, klase Đin Foto: WU HONG/EPA

Kineske kompanije pomagale i rusku proizvodnju dronova

Raniji izveštaj, objavljen 19. oktobra, otkrio je da su kineske kompanije snabdevale Rusiju industrijskom opremom, komponentama motora i navigacionom tehnologijom.