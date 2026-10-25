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Evropska unija nastoji da učestvuje u mirovnim pregovorima o Ukrajini kako bi uticala na stav SAD, koji se nedavno promenio u korist Rusije, piše Euronjuz.

Brisel vidi mogući nastavak pregovora kao priliku za prelazak sa trilateralnog na multilateralni format, uz uključivanje evropskih predstavnika u diskusije.

Međutim, kako napominje taj medij, nema garancije uspeha, jer su se Evropljani više puta suočavali sa ignorisanjem svojih američkih kolega.

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