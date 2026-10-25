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Francusko tužilaštvo saopštilo je da je zatražilo određivanje pritvora za dvojicu osumnjičenih za požar u gradskoj skupštini u Limožu, koji je izbio tokom protesta 17. oktobra.

Protiv njih je pokrenuta istraga zbog sumnje za "pokušaj ubistva policajca" i uništavanje gradske imovine, prenosi Frans24.

Osumnjičeni, stari 34 i 66 godina, uhapšeni su u utorak, odnosno u četvrtak, a trebalo je da budu izvedeni pred istražnog sudiju danas krajem dana.

1/6 Vidi galeriju Limož - Zapaljena većnica Foto: Pascal LACHENAUD / AFP / Profimedia

Sud u Limožu saopštio je da je zgrada pravosudnih institucija u tom gradu zatvorena za javnost iz bezbednosnih razloga.

Gradska skupština u Limožu zapaljena je 17. oktobra, tokom protesta protiv visokih troškova života.

Požar je izbio na kraju demonstracija, a vatra je zahvatila istorijsku zgradu iz 1883. godine, pri čemu su se delovi krova i fasade urušili.

Protesti u Francuskoj počeli su 17. oktobra, nakon poziva građanima sa društvenih mreža zbog rasta cena goriva i troškova života, a kasnije su im se pridružili srednjoškolci, studenti, sindikati i druge grupe sa zahtevima za bolje uslove obrazovanja i veća ulaganja u javne službe.