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Ruski naftni tanker iz takozvane flote u senci, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama, poslao je signal za pomoć u severnom Atlantiku, približno 348 kilometara od obale Irske, nakon što se suočio sa ekstremnim vremenskim uslovima tokom plovidbe iz ruske baltičke luke Ust-Luga.

Prema navodima projekta za praćenje pomorskog saobraćaja SeaNews, tanker Mira poslao je hitno upozorenje putem satelitskog komunikacionog sistema Inmarsat-C 24. oktobra.

U tom trenutku talasi na tom području dostizali su visinu od 8,8 metara, dok su udari vetra dostizali gotovo 130 kilometara na čas. Uprkos takvim uslovima, brod se, prema dostupnim informacijama, kretao brzinom od približno devet čvorova, odnosno 17 kilometara na čas.

Britanska vojska uspostavila kontakt sa tankerom

Britanska obalska straža kontaktirala je brodove u blizini kako bi utvrdila da li neko može da pruži pomoć.

Avion britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) potom je uspostavio komunikaciju sa tankerom, na kojem se nalazio 21 član posade, prenosi škotski list The Press and Journal.

Posada je saopštila da je signal za pomoć aktiviran u trenutku kada je tanker napuštao područje uzburkanog mora. Nakon procene situacije, brod je nastavio plovidbu.

Podaci o praćenju pomorskog saobraćaja kompanije Starboard pokazali su da je Mira iz Baltičkog mora prošla kroz Severno more, zatim plovila severno od Škotske i ušla u Atlantski okean, izbegavajući Lamanš.

Ovu severnu rutu koriste i drugi brodovi povezani sa ruskom flotom u senci, potencijalno kako bi smanjili mogućnost inspekcija evropskih vlasti.

1/13 Vidi galeriju Uništrena ruska "flota iz senke" u Azovskom moru Foto: Printscreen X

Tanker pod sankcijama SAD, EU i Velike Britanije

Tanker Mira izgrađen je 2006. godine, dugačak je 228 metara i ima nosivost od približno 75.000 tona.

Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) povezala je tanker sa kompanijom Fractal Marine DMCC, registrovanom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koja je identifikovana kao jedan od glavnih operatera ruske flote u senci.

Brod je ranije uplovljavao u luke u Turskoj, Brazilu, Senegalu, Estoniji i Danskoj.

Prethodno je istraga BBC Verify iz januara 2026. godine pokazala da su najmanje 42 tankera ruske flote u senci, koji se nalaze pod britanskim sankcijama, prošla kroz Lamanš uprkos tome što su britanske vlasti imale zakonska ovlašćenja da ih zadrže.