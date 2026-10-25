Slušaj vest

Ulje na platnu "Ružičasti san", delo hrvatskog slikara Vlahe Bukovca, prodato je u četvrtak na aukciji u Bečuza 475.800 evra, čime je postignuta rekordna cena za neko delo ovog umetnika.

Slika je prodata u aukcijskoj kući Doroteum, jednoj od najstarijih na svetu, a reč je o manjoj verziji poznatog Bukovčevog dela iz praškog perioda.

shutterstock_2111999894.jpg
Aukcijska kuća "Doroteum" u Beču Foto: Shutterstock

Manja slika razlikuje se od monumentalne verzije koja se čuva u beogradskom Belom dvoru, a koja je nekada krasila kancelariju jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita.

Delo će od 12. novembra 2026. do marta 2027. biti izloženo u zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori, u okviru izložbe posvećene Bukovčevom stvaralaštvu u Pragu.

Bukovac_self_portrait_1883.jpg
Vlaho Bukovac, autoportret Foto: Narodni muzej Beograd

Slika je nastala 1916. godine, tokom Prvog svetskog rata, kada je Bukovac radio kao profesor na praškoj Likovnoj akademiji.

Stručnjaci smatraju da je manja verzija važna za proučavanje umetnikovog stvaralačkog procesa, jer omogućava poređenje različitih faza nastanka kompozicije.

Bukovac, rođen 1855. godine u Cavtatu, tokom života stvarao je u Parizu, Zagrebu i Pragu, a preminuo je u Pragu 1922. godine.

(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSLIKA ČUVENOG UMETNIKA PRODATA ZA 42 MILIONA DOLARA! Priča o njoj vezuje se za mračne dane, a stvorio ju je umetnik kog je proslavila apstrakcija (FOTO/VIDEO)
profimedia-1134528688.jpg
PlanetaJEDAN OD NAJVEĆIH SLIKARA SVIH VREMENA: Čuveni holandski umetnik celog života se borio s finansijskim krizama, a nizale su se i tragedije (FOTO/VIDEO)
rembrant-profimedia.jpg
PlanetaČUVENI SLIKAR PRE 500 GODINA UMRO OD KORONE! Evo kako su naučnici došli do tog zaključka i šta je umetnik krio od lekara
rafaelo.jpg
PlanetaSTARICA (90) OTKRILA KAKO JOJ U KUHINJI GODINAMA VISI PRAVO BOGATSTVO: Kada je otkriveno da je iz 13. veka i ko ju je naslikao, usledilo je veliko iznenađenje! Aukcija je zakazana za 27.oktobar (VIDEO)
cim.jpg