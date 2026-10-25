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Ulje na platnu "Ružičasti san", delo hrvatskog slikara Vlahe Bukovca, prodato je u četvrtak na aukciji u Bečuza 475.800 evra, čime je postignuta rekordna cena za neko delo ovog umetnika.

Slika je prodata u aukcijskoj kući Doroteum, jednoj od najstarijih na svetu, a reč je o manjoj verziji poznatog Bukovčevog dela iz praškog perioda.

Aukcijska kuća "Doroteum" u Beču Foto: Shutterstock

Manja slika razlikuje se od monumentalne verzije koja se čuva u beogradskom Belom dvoru, a koja je nekada krasila kancelariju jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita.

Delo će od 12. novembra 2026. do marta 2027. biti izloženo u zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori, u okviru izložbe posvećene Bukovčevom stvaralaštvu u Pragu.

Vlaho Bukovac, autoportret Foto: Narodni muzej Beograd

Slika je nastala 1916. godine, tokom Prvog svetskog rata, kada je Bukovac radio kao profesor na praškoj Likovnoj akademiji.

Stručnjaci smatraju da je manja verzija važna za proučavanje umetnikovog stvaralačkog procesa, jer omogućava poređenje različitih faza nastanka kompozicije.