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Prema informacijama, policajci DAOE-a (Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala) koji učestvuju u akciji uhapsili su vlasnika lanca, Angelosa Janakopulosa.

Prema istim izvorima, među uhapšenima je i jedan računovođa za koga se navodi da je bio ključna figura u strukturi kriminalne organizacije. Na kraju, iste informacije ukazuju na to da u ovom slučaju u narednom periodu predstoje nova hapšenja.

Janakopulos je već bio hapšen 2008. godine kao vođa velike mreže za trgovinu ljudima, a 2015. godine je prvostepeno osuđen na deset godina zatvora.

Ta mreža je imala međunarodni karakter i prema sudskoj optužnici, "prala" je novac stečen kriminalnim aktivnostima kroz investicije u lanac pekara "Horijatiko".

U opsežnoj akciji grčke policije prethodno je razbijena takozvana "pica-mafija" na čelu sa rukovodstvom poznatog lanca "Pizza Fan", osumnjičenim da je kroz višegodišnju poresku prevaru oštetio državni budžet za najmanje 35 miliona evra neplaćenog poreza.