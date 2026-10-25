UHAPŠEN VLASNIK POZNATOG LANCA PEKARA: Pokrao milione, policija razbija "pekarsku mafiju" u Grčkoj, ulagali u luksuzne automobile i nekretnine
Prema informacijama, policajci DAOE-a (Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala) koji učestvuju u akciji uhapsili su vlasnika lanca, Angelosa Janakopulosa.
Prema istim izvorima, među uhapšenima je i jedan računovođa za koga se navodi da je bio ključna figura u strukturi kriminalne organizacije. Na kraju, iste informacije ukazuju na to da u ovom slučaju u narednom periodu predstoje nova hapšenja.
Janakopulos je već bio hapšen 2008. godine kao vođa velike mreže za trgovinu ljudima, a 2015. godine je prvostepeno osuđen na deset godina zatvora.
Ta mreža je imala međunarodni karakter i prema sudskoj optužnici, "prala" je novac stečen kriminalnim aktivnostima kroz investicije u lanac pekara "Horijatiko".
U opsežnoj akciji grčke policije prethodno je razbijena takozvana "pica-mafija" na čelu sa rukovodstvom poznatog lanca "Pizza Fan", osumnjičenim da je kroz višegodišnju poresku prevaru oštetio državni budžet za najmanje 35 miliona evra neplaćenog poreza.
Prema navodima iz istrage, kriminalna grupa je još od 2016. godine koristila specijalno modifikovan softver za naručivanje koji je gotovinske porudžbine brisao iz sistema i lažno ih evidentirao kao besplatne ili stornirane, dok je neprijavljeni keš u torbama predavan vlasnicima na redovnim tajnim sastancima i potom pran preko ofšor kompanija i ulaganja u luksuzne nekretnine i automobile.
(Kurir.rs/Protothema/Telegraf)