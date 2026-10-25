IRAN IZVEO ŽESTOKE UDARE! Napadnuti položaji grupe "Komala" blizu granice, oglasila se Revolucionarna garda, objavljeni snimci napada (FOTO/VIDEO)
Iranska Revolucionarna garda napala je dronovima položaje kurdske grupe "Komala" u severnom Iraku, u blizini granice sa Iranom, javila je danas iranska novinska agencija Mehr, bliska vlastima u Teheranu.
U napadu na sedište grupe Komala u mestu Balisan učestvovale su kopnene snage Revolucionarne garde, navedeno je u izveštaju agencije Mehr, koja je akciju opisala kao preventivni napad na grupu koju Teheran smatra terorističkom i separatističkom organizacijom.
Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama.
Iran više kurdskih grupa u Iraku označava kao terorističke organizacije, dok organizacije za ljudska prava upozoravaju da je i kurdska manjina u Iranu izložena represiji.
Iranska Revolucionarna garda i prethodnih godina više puta je napadala kurdske ciljeve u Iraku, a napetosti duž granice pojačane su od početka rata između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
Kurdi su etnička grupa koja broji oko 30 miliona ljudi, pretežno nastanjenih u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj. Decenijama se bore za sopstvenu državu i suočavaju sa progonima i represijom u Iraku i Iranu.
Autonomna kurdska regija u Iraku uspostavljena je nakon svrgavanja Sadama Huseina 2003. godine.
(Kurir.rs/Fonet)