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Broj poginulih u oružanom napadu na grčku pravoslavnu crkvu u selu Hamud, u provinciji Karakna jugu Jordana, porastao je danas na devet, nakon što je jedan od povređenih preminuo od zadobijenih rana, dok bezbednosne službe nastavljaju potragu za napadačima.

Ministar zdravlja Jordana, Ibrahim al-Badur izjavio je da se 27 povređenih i dalje leči u bolnicama, od oko 40 osoba koje su ranjene kada su naoružani napadači u petak otvorili vatru na učesnike pogrebne ceremonije u crkvi.

Jordanski kralj Abdulah II predsedavao je u međuvremenom sastankom jordanskog Saveta za nacionalnu bezbednost, posvećenom razmatranju napada, prenela je Al Džazira.

1/7 Vidi galeriju Masakr u grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Đorđa u Jordanu. Ubijeno je osam, a ranjeno više od 40 hrišćana. Foto: STR/AP

Kraljevski dvor saopštio je da je kralj osudio "sramni teroristički čin" i poručio da će pravda stići sve za koje se utvrdi da su umešani u terorističke aktivnosti usmerene protiv bezbednosti kraljevine i njenih građana.

On je istakao da su bezbednost i životi građana Jordana crvena linija i naglasio da država neće popustiti u nastojanjima da pronađe odgovorne za napad i privede ih pravdi u skladu sa zakonom.

Abdulah II naložio je nadležnim službama da odlučno odgovore na napad i preduzmu potrebne mere protiv svih koji pokušaju da takve događaje iskoriste za ugrožavanje bezbednosti zemlje ili izazivanje podela među njenim stanovništvom.

Jordanski kralj, Abdulah II Foto: Profimedia / Yousef ALLAN / AFP

Jordanski kralj je takođe naglasio da odgovornosti moraju biti podvrgnuti svi koji su podržali ili opravdavali teroristički napad, uz poštovanje vladavine prava i jednaku primenu zakona na sve.

Abdulah II zatražio je od vlade i nadležnih institucija da preispitaju politike suzbijanja ekstremističke ideologije i pojačaju napore za iskorenjivanje njenih izvora, u koordinaciji sa verskim autoritetima.

Direktor Uprave za javnu bezbednost Jordana, Ubejdalah al Majaite, izjavio je na konferenciji za novinare da su istraga i potraga za počiniocima u toku.

On je naveo da je prerano donositi zaključke o tome da li su napadači povezani sa poznatim grupama u Jordanu ili izvan njegovih granica. Jordanske vlasti okarakterisale su napad kao teroristički čin koji su počinili ekstremisti.

Hrišćani u Jordanu čine manjinu, a u zemlji se nalazi više verskih lokaliteta koje posećuju hodočasnici iz celog sveta.

Provinciju Karak, u kojoj se dogodio napad, odlikuju snažne plemenske veze i verska raznolikost. U njoj živi većinsko muslimansko stanovništvo, uz hrišćansku zajednicu koja sa ostalim stanovnicima decenijama deli zajednički društveni prostor i tradiciju suživota.