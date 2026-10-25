BRITANIJA UPOZORAVA NA MOGUĆI RAT SA RUSIJOM ZA 1.000 DANA! London poziva građane da naprave zalihe hrane i vode za slučaj hitnih situacija!
- Britanski ministar odbrane smatra da država mora da bude spremna za rat u narednih 1.000 dana
- Vlada u kampanji "Budite spremni" savetuje građane da kod kuće imaju zalihe vode, hrane, ćebadi, gotovine i osnovne opreme za hitne slučajeve
Britanski ministar odbrane upozorio je da bi neprijatelji zemlje do 2030. godine mogli da budu spremni za napad na Ujedinjeno Kraljevstvo, dok vlada poziva građane da naprave zalihe hrane i vode za hitne slučajeve.
Velika Britanija mora da bude spremna za rat u narednih 1.000 dana, upozorio je ministar odbrane, Ves Striting, navodeći da bi neprijateljske države do 2030. godine mogle da razviju vojne kapacitete i ratnu privredu koji bi im omogućili da napadnu Ujedinjeno Kraljevstvo.
- Spremnost naših protivnika da nam naude nije nova. Ono što se promenilo jesu njihove sposobnosti. Do 2030. godine njihova vojna snaga i ratna privreda mogli bi da ih dovedu u poziciju da napadnu - napisao je Striting u tekstu za "Dejli telegraf".
Dodao je da Britanija i njeni saveznici imaju nešto više od 1.000 dana da se pripreme za odbranu i pobedu u eventualnom sukobu.
- Da bismo sprečili najgori scenario, moramo da se pripremimo za njega - poručio je, ukazujući na "mogućnost ruske agresije".
U okviru vladine kampanje "Budite spremni", građanima se savetuje da kod kuće imaju do devet litara flaširane vode i dovoljno hrane za tri dana, kako bi mogli da izdrže moguće prekide u snabdevanju ili druge vanredne situacije, uključujući ekstremne vremenske prilike i sajber-napade.
Preporučuje se i čuvanje ćebadi, gotovine, pribora za prvu pomoć, baterijske lampe sa rezervnim baterijama i radija na ručno navijanje.
Striting je upozorio da Britanija mora da bude spremna i za "terorizam koji podržavaju države", dok je premijer Endi Barnam poručio da ove mere ne treba da izazivaju paniku, već da predstavljaju razumnu pripremu za moguće krize.
Direktor britanske obaveštajne službe MI5 Ken Mekalum ranije je upozorio da bi sajber-napadi mogli da onesposobe bankarske usluge, dronovi da poremete avio-saobraćaj, a napadi na bolnice da ugroze zdravstvenu zaštitu.
Prema njegovim rečima, period relativne geopolitičke stabilnosti nakon završetka Hladnog rataje završen, a bezbednosni rizici neće nestati u skorije vreme.
(Kurir.rs/Independent/Preneo: V.M.)