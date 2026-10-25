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Britanski premijer Endi Bernam izjavio je da bi Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo da preispita odnose sa Evropskom unijom nakon Bregzita, uključujući mogućnost povratka slobode kretanja ljudi, pristupanja jedinstvenom tržištu EU i promene migracione politike.



"Migracije po principu 'rotirajućih vrata', gde ljudi dolaze i vraćaju se kući, nešto su sasvim drugo. Ravnoteža migracija se od tada promenila, zar ne? Smatram da jednostavno moramo otvoreno i iskreno da razgovaramo o tim pitanjima", rekao je premijer.

Zvanični podaci pokazuju da je dugoročna neto migracija u 2025. godini pala na nivo blizak onom nakon Bregzita, kada je uveden novi imigracioni sistem, koji je stupio na snagu početkom 2021. godine.

U septembru, dva meseca nakon što je zamenio Kira Starmera na mestu lidera Laburističke stranke i premijera, Bernam je izjavio da bi Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo da razmotri mogućnosti za odnose sa EU, uključujući i potencijalno ponovno pridruživanje Uniji u budućnosti.

Sloboda kretanja

Prethodno je podržavao obećanja Starmerove vlade, među kojima je i povratak na slobodu kretanja, što Brisel postavlja kao uslov za učešće na jedinstvenom tržištu EU.

U intervjuu za Sunday Times, koji je snimljen 19. oktobra, Bernam je istakao da bi pitanje slobode kretanja moglo da bude razmotreno u okviru šireg preispitivanja odnosa Ujedinjenog Kraljevstva i EU, koje bi obuhvatilo i pitanja poput razmene podataka i migracija.

"To treba posmatrati u širem kontekstu, a ne izolovano, fokusirajući se isključivo na slobodu kretanja", rekao je.

Bernam, koji nastoji da pronađe načine za ubrzanje rasta britanske privrede, trebalo bi da se 20. novembra sastane sa visokim zvaničnicima EU na samitu.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

Jedinstveno tržište

Izjavio je da je nezamislivo da predloži da Ujedinjeno Kraljevstvo usvoji evro ili pristupi pravilima EU o putovanjima bez graničnih kontrola.

Za ponovni ulazak u EU bio bi potreban novi referendum, ali ne nužno i za pristupanje jedinstvenom tržištu ili carinskoj uniji, prenosi Sunday Times Bernamove reči.

Bivši konzervativni ministar finansija Džeremi Hant, koji se 2016. godine zalagao za ostanak u EU, izjavio je da bi bilo pogrešno ponovo otvarati jednu od ključnih rasprava sa referenduma i dodao da bi ublažavanje imigracionih pravila naštetilo građanima Britanije.