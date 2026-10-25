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Japan je tokom prvih šest meseci fiskalne 2026. godine podigao borbene avione 152 puta kao odgovor na aktivnosti ruskih vojnih letelica, što je više od dva i po puta u odnosu na 59 presretanja zabeleženih tokom cele 2025. godine.

Povećana aktivnost uključivala je ruske lovce Su-35, izviđačke avione Il-20, pomorske patrolne avione Tu-142 i strateške bombardere Tu-95MS, sposobne za nošenje nuklearnog naoružanja.

Prema izveštaju portala Defense Express od 24. oktobra, koji se poziva na USNI News, japanske Vazduhoplovne snage samoodbrane izvele su 442 misije presretanja između 1. aprila i 30. septembra 2026. godine, kao odgovor na aktivnosti ruskih i kineskih vojnih aviona u blizini japanske teritorije.

Kineski avioni bili su razlog za još 285 podizanja japanskih lovaca tokom istog perioda, u poređenju sa 198 tokom cele 2025. godine. Ovi podaci zajedno ukazuju na značajan porast vojnih vazduhoplovnih aktivnosti u okolini Japana.

Ruski i kineski bombarderi zajedno patroliraju u blizini Japana

Ruska vojna avijacija delovala je samostalno, ali i zajedno sa kineskim snagama. U zajedničkim patrolama učestvovali su ruski strateški bombarderi Tu-95 i kineski bombarderi H-6, dok su zasebne ruske misije uključivale avione za elektronsko izviđanje Il-20 i bombardere Tu-95 u pratnji lovaca Su-35.

Dana 27. juna, dva ruska bombardera Tu-95, dva pomorska patrolna aviona Tu-142 i jedan lovac Su-35 pridružili su se kineskim vojnim avionima tokom leta na velikoj udaljenosti preko regiona.

Prema navodima USNI News, još jedan ruski Tu-95 i Su-35 zabeleženi su 21. jula tokom leta iznad Japanskog mora.

Najveći deo aktivnosti ruske vojne avijacije bio je koncentrisan oko ostrva Hokaido i severnog dela Honšua, posebno iznad Japanskog mora i Tihog okeana.

Japanska Severna komanda protivvazdušne odbrane, zadužena za nadzor severnih prilaza zemlji, zabeležila je 112 podizanja borbenih aviona tokom šestomesečnog perioda, u poređenju sa 53 u istom periodu 2025. godine.

Tokio upozorava na sve veću vojnu saradnju Rusije, Kine i Severne Koreje

Portal Defense Express ocenio je da bi ovi letovi mogli da predstavljaju demonstraciju vojne saradnje Moskve i Pekinga, uz istovremeno povećavanje pritiska na Japan.

Ove aktivnosti posebno su značajne jer Rusija nastavlja da koristi strateške bombardere Tu-95MS za izvođenje napada krstarećim raketama dugog dometa na Ukrajinu.

Japan je u avgustu upozorio da sve intenzivnija vojna saradnja Rusije, Kine i Severne Koreje predstavlja rastući bezbednosni rizik.