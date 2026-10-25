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Rusija je izgradila dodatni prsten protivvazdušne odbrane u krugu od oko 50 kilometara od rezidencije predsednika Vladimira Putina u Valdaju, u Novgorodskoj oblasti, objavili su 25. oktobra Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda (RFE/RL) i OSINT analitičar poznat pod pseudonimom Jembob.

Prema dostupnim satelitskim snimcima, novi odbrambeni pojas obuhvata vojnu vazduhoplovnu bazu Hotilovo, koju Putin navodno redovno koristi, kao i tajnu biološku laboratoriju na ostrvu Lisij.

OSINT analitičar Jembob objavio je na društvenoj mreži Iks da je tokom septembra izgrađeno približno 16 novih tornjeva namenjenih sistemima protivvazdušne odbrane kratkog dometa.

"Jesen je u Valdaju, a vreme je za najnoviju manifestaciju Putinove paranoje. Novi prsten protivvazdušne odbrane, koji za sada čini oko 16 tornjeva za sisteme kratkog dometa, izgrađen je u septembru. Ukupan broj tornjeva za zaštitu Valdaja sada iznosi 49 ili 50. Upozorenje: tornjevi još nisu potvrđeni!", napisao je Jembob.

Novi položaji protivvazdušne odbrane oko Putinove rezidencije

Do oktobra su južno od Putinove rezidencije, unutar pojasa od 50 kilometara, uočeni sistemi za koje se pretpostavlja da pripadaju protivvazdušnim kompleksima Pancir ili Tor.

Na severnom delu odbrambenog pojasa zasad nisu identifikovani novi položaji, mada se ne isključuje mogućnost njihove izgradnje u narednim mesecima.

Jedan od tornjeva koji čine spoljašnju liniju odbrane postojao je još u martu 2026. godine, na teritoriji vojne vazduhoplovne baze Hotilovo.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Prema navodima RFE/RL, Putin redovno koristi ovu bazu kao alternativno mesto za sletanje, a sa njegovom rezidencijom u Valdaju povezana je posebnom železničkom linijom koja omogućava direktan dolazak vozom.

Dodatni položaji protivvazdušne odbrane uspostavljeni su i duž obala Višnjevoločkog akumulacionog jezera.

Odbrambeni pojas obuhvata i ostrvo Lisij, na kojem se, prema ranijoj istrazi RFE/RL objavljenoj 3. septembra, nalazi tajni biološki laboratorijski kompleks.

Otprilike u vreme objavljivanja te istrage započeta je i izgradnja dva nova tornja protivvazdušne odbrane u blizini ostrva.

Moskva ranije tvrdila da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju

Jačanje zaštite područja Valdaja dolazi nakon što je Kremlj krajem prošle godine optužio Ukrajinu za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju.

Ruske vlasti su 29. decembra 2025. godine saopštile da je više od 90 ukrajinskih bespilotnih letelica učestvovalo u navodnom napadu.

Prema tvrdnjama ruskih zvaničnika, dronovi su nosili eksplozivne bojeve glave težine šest kilograma, ali su svi navodno oboreni dejstvom protivvazdušne odbrane. Moskva je tada saopštila da nije bilo žrtava niti materijalne štete.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacili su ove optužbe, nazivajući ih lažnim.

Kijev je optužio Moskvu da je izmislila napad kako bi narušila položaj Ukrajine u odnosima sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa i ugrozila tadašnje mirovne napore.

Početkom januara 2026. godine američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) obavestila je Trampa da Ukrajina nije gađala Putinovu rezidenciju u Valdaju.

Prema proceni američkih obaveštajnih službi, ukrajinske snage jesu napale jedan vojni objekat u istoj oblasti tokom te noći, ali se on nalazio daleko od rezidencije ruskog predsednika.