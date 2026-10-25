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Novi bilateralni sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa mogao bi da se održi na samitu APEK-a u kineskom gradu Šenženu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Trenutno svi prate šta će se desiti u Šenženu, da li će se možda ukazati prilika za bilateralni sastanak ili trilateralni sastanak Putina, Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga. Obe opcije su na stolu", rekao je Peskov za Sputnjik.

Portparol je dodao da još uvek nema konačnih dogovora o susretu svetskih lidera.

"Mi se nadamo da će se takva prilika ukazati", dodao je Peskov.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov ranije je izjavio da Kina radi na pripremama za potencijalni sastanak lidera Rusije, Kine i SAD.

Samit APEK-a održaće se u Šenženu 18. i 19. novembra.

(Kurir.rs/Tanjug)

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