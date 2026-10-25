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Oluja Boelo donela je snažan vetar u Holandiju, zbog čega su na amsterdamskom aerodromu Shiphol otkazane desetine letova, dok je u pojedinim delovima zemlje i dalje na snazi žuto vremensko upozorenje.

Među pogođenim letovima su i oni kompanija KLM, Lufthanza i Izi džet, pošto jaki udari vetra ograničavaju korišćenje pojedinih aerodromskih pista, prenosi NL tajms. Putnici mogu da očekuju kašnjenja i otkazivanja, a informacije o promenama reda letenja dobiće direktno od svojih avio-kompanija, saopštio je portparol Shiphola. KLM je zbog vetra otkazivao letove i u petak i subotu.

Snažan vetar tokom noći između subote i nedelje izazvao je i materijalnu štetu. U amsterdamskom delu Nord drvo je palo na automobil u pokretu, dok je kod mesta Lohem, u pokrajini Gelderland, oboreno drvo blokiralo železničku prugu i prekinulo jutarnji železnički saobraćaj.

U pokrajini Frisland nadležne službe pozvale su građane da broj 112 ne koriste za prijave oborenog drveća i grana, osim kada postoji neposredna opasnost po ljude ili životinje.

(Kurir.rs/Euronews)

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