Studentski protesti u Albaniji traju već 13 dana, a demonstranti zahtevaju ostavku premijera Edija Rame. Nakon novih incidenata zabeležena su i hapšenja, ali njihov broj nije saopšten.
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HAOS NA ULICAMA TIRANE, LETELO KAMENJE I BAKLJE, POLICIJA UZVRATILA SUZAVCEM! Žestoki sukobi tokom protesta, ima uhapšenih
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U Tirani je tokom protesta studenata ponovo došlo do sukoba demonstranata i policije ispred kancelarije premijera na trgu Skenderbeg.
Do incidenta je došlo kada su učesnici protesta počeli da bacaju kamenje i biber sprej na policiju, a policija uzvratila suzavcem kako bi ih rasterala, prenosi albanski Juronjuz.
Iako su demonstranti privremeno rasterani nakon intervencije, neki od njih su se kasnije vratili na to područje i nastavili da bacaju kamenje i baklje na policajce.
Navodi se i da su neki demonstranti uhapšeni, ali se ne navodi koliko.
Na trgu su i dalje prisutni demonstranti i policija.
U Albaniji se 13. dan održavaju protesti studenata, koji zahtevaju smenu vlasti i ostavku premijera Edija Rame.
(Kurir.rs/Tanjug)
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