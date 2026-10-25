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U Tirani je tokom protesta studenata ponovo došlo do sukoba demonstranata i policije ispred kancelarije premijera na trgu Skenderbeg.

Do incidenta je došlo kada su učesnici protesta počeli da bacaju kamenje i biber sprej na policiju, a policija uzvratila suzavcem kako bi ih rasterala, prenosi albanski Juronjuz.

Iako su demonstranti privremeno rasterani nakon intervencije, neki od njih su se kasnije vratili na to područje i nastavili da bacaju kamenje i baklje na policajce.

Navodi se i da su neki demonstranti uhapšeni, ali se ne navodi koliko.

Na trgu su i dalje prisutni demonstranti i policija.

U Albaniji se 13. dan održavaju protesti studenata, koji zahtevaju smenu vlasti i ostavku premijera Edija Rame.