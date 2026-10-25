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Usluga Starlink ponovo je dostupna pri željenoj brzini, delimično zahvaljujući medijskoj pažnji koju je ovaj problem izazvao.

To je izjavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u intervjuu sa voditeljkom emisije "TSN Tižden" Alom Mazur, prenosi Ukrinform.

"Mislim da je upravo to (medijska pažnja) pomoglo. Nije da je to bila glavna strategija našeg rada sa partnerima. Mi smo otvoreni i direktni, ali je uspelo. Za sada, u svakom slučaju. Videćemo kako će se stvari dalje odvijati, jer svakog dana svedočimo različitim dešavanjima, a tokom izbora u SAD mogu se pojaviti razni izazovi. Ipak, za sada je ovo pozitivan razvoj događaja i veoma nam je potreban", rekao je Zelenski.

On je dodao da su pitanja ponovnog uspostavljanja rada Starlinka u Ukrajini i razmene obaveštajnih podataka sa SAD rešena nakon sastanka delegacija Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika, održanog 20. oktobra u Oslu.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Zelenski: Rešena dva ključna problema nakon pregovora u Oslu

"Postigli smo željeni rezultat. Dobili smo ono što nam je bilo potrebno. I danas (intervju je održan u subotu, 24. oktobra) vojnici su jedni drugima čestitali što je sistem ponovo proradio. To je bio jedan od aspekata naših razgovora u Oslu, tokom kojih je dijalog bio veoma emotivan zbog tri problema: nedostatka sistema protivvazdušne odbrane, ograničenja Starlinka i ograničenja u pristupu obaveštajnim podacima iz Sjedinjenih Američkih Država", izjavio je Zelenski.

"Danas mogu da potvrdim, i zahvalan sam Amerikancima i našem timu, da su dva pitanja, koja se odnose na obaveštajne podatke i Starlink, sada rešena", dodao je.

Zelenski je naveo da je u subotu, 24. oktobra, u 5.20 časova, Starlink ponovo omogućavao rad pri brzini kretanja od 420 kilometara na čas, nakon ranije uvedenih ograničenja.

Takođe je potvrdio da je obnovljena razmena obaveštajnih podataka o ruskim napadima balističkim raketama na Ukrajinu.

"Još nam ostaje pitanje protivvazdušne odbrane. To je jedan deo naših razgovora", rekao je Zelenski.

Kako je ranije objavljeno, sredinom oktobra upotreba sistema Starlink u Ukrajini bila je ograničena na brzinu kretanja od 161 kilometar na čas, što je onemogućavalo njegovo korišćenje na dronovima-presretačima namenjenim obaranju ruskih dronova tipa "Šahed".