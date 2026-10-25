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Sudija Vrhovnog suda Brazila Kristijano Zanin presudio je danas da se vreme glasanja za drugi krug predsedničkih izbora u toj zemlji produži za dodatna dva sata širom zemlje.

On je odobrio zahtev koalicije sadašnjeg predsednika Luiza Inasija Lule da Silve "Brazil je spreman na više", koja je tvrdila da su opštine u Baiji i Sao Paulu značajno smanjile broj autobusa u saobraćaju na dan održavanja drugog kruga izbora, što je nanelo štetu biračima, prenosi brazilski CNN.

1/7 Vidi galeriju Luis Inasio Lula da Silva, predsednik Brazila, ušao u drugi krug izbora u pokušaju osvajanja četvrtog nevezanog predsedničkog mandata Foto: Ettore Chiereguini/AP, Andre Penner/AP

U Brazilu se danas održava drugi krug predsedničkih izbora na kojima učestvuju Lula i kandidat krajnje desnice Flavio Bolsonaro.

Bolsonaro i Lula imaju suprotstavljene ideološke stavove po pitanju odnosa SAD i Brazila, klimatskih promena, socijalne zaštite i drugih tema.

Pobeda Bolsonara označila bi zaokret udesno najmnogoljudnije zemlje Latinske Amerike i njene najveće ekonomije.

U prvom krugu izbora, Bolsonaro je osvojio 2,2 miliona glasova više od Lule.

Ankete uoči glasanja pokazale su da su dva kandidata izjednačena.

Obojica su se tokom karijere suočila sa optužbama za korupciju, pri čemu je Lula proveo više od godinu dana u zatvoru zbog presuda za korupciju koje su kasnije poništene.

U Brazilu je glasanje u potpunosti elektronsko, što znači da se glasovi prebrojavaju brže nego u drugim zemljama.