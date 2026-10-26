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Blistavo bela litica na južnoj obali Sicilije, poznata kao Tursko stepenište ( Scala dei Turchi),vekovima prkosi vetru i moru. Zbog krhke geološke strukture i velikog broja posetilaca, pristup ovom prirodnom čudu kod grada Realmonte pod strogim je pravilima.

Tursko stepenište predstavlja kamenu formaciju koja se spušta u Sredozemno more nedaleko od luke Porto Empedokle. Ova prirodna arhitektura izgrađena je od laporca, meke sedimentne stene koja se sastoji od gline i kalcijum-karbonata.

Formacija pripada geološkoj jedinici poznatoj kao trubi, koja je nastala pre nekoliko miliona godina nakon što se Mediteranski basen ponovo napunio vodom. Karakteristična čisto bela boja stene stvara snažan vizuelni kontrast sa tirkiznim morem. Talasi i kiša su tokom milenijuma oblikovali njene slojeve u prepoznatljive masivne stepenice.

Istorija uklesana u belu stenu

Svoj neobičan naziv litica duguje burnoj pomorskoj prošlosti ovog dela Mediterana. Lokalno stanovništvo je pre mnogo vekova koristilo izraz "Turci" za sve arapske i saracenske gusare koji su napadali obalu, bez obzira na njihovo tačno poreklo.

Oblik litice i mirna uvala zaštićena od severnih vetrova pružali su savršeno utočište za plovila pod okriljem noći. Preko ovih prirodnih stepenika, napadači su lako dolazili do obale i pljačkali obližnja sela.

Pored istorijskih legendi, ovo mesto je steklo svetsku slavu zahvaljujući modernoj umetnosti. Čuveni italijanski pisac Andrea Kamileri često je opisivao ovu lokaciju u svojim romanima o inspektoru Montalbanu, čineći je globalno prepoznatljivom.

Njegovi opisi boja koje se prelamaju na belom kamenu u zalazak sunca privukli su brojne ljubitelje književnosti na jug Italije. Veličanstvena litica je takođe poslužila kao impresivna scenografija za poznati film Malena oskarovca Đuzepea Tornatorea.

Nova pravila za očuvanje krhke obale

Velika popularnost donela je ozbiljne izazove za očuvanje ovog geološkog dragulja. Litica se godinama suočavala sa ozbiljnom erozijom, nekontrolisanim turizmom, pa čak i namernim oštećenjima, zbog čega su italijanski tužioci tokom 2020. godine preuzeli kontrolu nad lokacijom.

Situacija je kulminirala početkom 2022. godine, kada su nepoznati vandali isprskali donji deo stene crvenim prahom. Preokret se dogodio godinu dana kasnije, kada je privatni vlasnik predao liticu opštini Realmonte, čime je ona zvanično postala javno dobro pod posebnom zaštitom.





Kako bi se priroda zaštitila od daljeg propadanja, lokalne vlasti su uvele stroga pravila za posete tokom 2025. i 2026. godine. Posetioci sada moraju da kupe ulaznicu po ceni od pet evra i rezervišu tačan termin obilaska.

Dnevni kapacitet je znatno smanjen, a direktno penjanje po samoj beloj steni strogo je zabranjeno u cilju sprečavanja odrona. Turisti mogu da uživaju u pogledu sa obližnje peščane plaže ili sa novoizgrađenog vidikovca, čime se obezbeđuje da arhitektura prirode ostane sačuvana od ljudskog faktora.