BOLSONARO NE PRIZNAJE PORAZ NA PREDSEDNIČKIM IZBORIMA U BRAZILU! Tražiće poništavanje glasanja na kojem je Trampov kritičar Lula da Silva osvojio 4. mandat
Luiz Inasio Lula da Silva, glasni kritičar američkog predsednika Donalda Trampa, izabran je po četvrti put za predsednika Brazila
Američka agencija AP ocenjuje da to znači da će najveća privreda Latinske Amerike zadržati određenu distancu u odnosu na Vašington.
Nakon prebrojanih 100 odsto glasova, brazilski izborni sud je saopštio da Lula da Silva, koji će uskoro napuniti 81 godinu, ima nedostižnu prednost u odnosu na brazilskog senatora Flavija Bolsonara, sina nekadašnjeg predsednika Žaira Bolsonara.
Veče je proteklo u haosu na biračkim mestima širom Brazila, prouzrokovanim odlukom u poslednjem trenutku da se glasanje produži za dva sata.
Tu odluku sudije Vrhovnog suda bi Bolsonaro mogao da ospori pravnim putem.
Trijumf Lule da Silve predstavlja odstupanje od trenda u Latinskoj Americi, gde sve veći broj predsedničkih kandidata desnog centra, bliskih Trampu, odnosi pobede – što dodatno jača uticaj SAD u tom regionu.
Pobedom starog-novog predsednika Brazila, Meksiko i ta zemlja – dve najmnogoljudnije države Latinske Amerike – sada imaju lidere iz redova levog centra.
Takođe, najveća ekonomija Latinske Amerike - brazilska, s BDP od 2,6 biliona dolara godišnje, ostaje nezavisna od SAD, uprkos pritiscima u vidu povećanih carina koje je uveo Tramp.
Slavlje na ulicama
Posle objave rezultata, pristalice su počele da slave ispred i unutar hotela u Sao Paulu, gde je Lula pratio prebrojavanje glasova zajedno sa prvom damom Rozanželom da Silvom, saveznicima i prijateljima.
Ukoliko izborne vlasti potvrde rezultat, ovo će biti četvrti, ali ne i uzastopni predsednički mandat za Lulu da Silvu.
Novoosvojeni mandat počinje 5. januara 2027. godine.
Ovo je prvi put od okončanja vojne diktature u Brazilu 1985. da kandidat koji je u prvom krugu izbora dio drugoplasiran na kraju postane predsednik.
U prvom krugu, Bolsonaro je osvojio 47% glasova, a Lula da Silva 45%, što je razlika od 2,2 miliona glasova.
Bolsonaro je izjavio je da neće da prizna pobedu Lule da Silve i da će tražiti poništavanje drugog kruga izbora.
On je odluku sudije Vrhovnog suda Brazila Kristijana Zanina da produži glasanje za dva sata ocenio kao "neprihvatljivu", preneo je Rojters.
Obojica optuživani za korupciju, Lula da Siva bio u zatvoru
I Lula da Silva i Bolsonaro su se tokom karijere suočila sa optužbama za korupciju, pri čemu je levičarski predsednik proveo više od godinu dana u zatvoru zbog presuda za korupciju koje su kasnije poništene.
U Brazilu je glasanje u potpunosti elektronsko, što znači da se glasovi prebrojavaju brže nego u drugim zemljama.
(Kurir.rs/Tanjug/Beta)