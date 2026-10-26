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"Narodu Izraela, a posebno onima koji to još nisu videli, prilažem podršku koju sam pre nedelju dana uputio vašem premijeru, Bibiju Netanjahuu. Kao što je svima poznato, uključujući i neprijatelja, Bibi i ja smo imali odličnu saradnju i zajedno nizali pobede", rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth social).

Kao primer, Tramp je naveo napad u Venecueli, rekavši da je u pitanju jedna od najuspešnijih vojnih operacija u istoriji.

Pre toga, kako kaže, sproveli su operaciju "Ponoćni čekic", "sprečivši državu koja je najveći svetski sponzor terorizma da dođe do nuklearnog oružja".

"Zatim smo izveli operaciju "Epski bes". Iran sada nema ni mornaricu ni ratno vazduhoplovstvo, a njihova vojska i ekonomija su potpuno uništene; dovoljno je reći da inflacija u Iranu iznosi 301 odsto", dodao je Tramp.

Prema njegovim rečima, pomorska blokada je Iranu onemogućila nabavku nafte, a dva nivoa rukovodstva, kako vojnog, tako i ostalih struktura, ​​više ne postoje.

"Kada izađete na glasanje, setite se da je Bibi bio izuzetan premijer-ratnik. Neki veoma zli ljudi nazivali su Izrael "malim satanom", a Sjedinjene Države 'velikim satanom'. Pokliču 'Smrt Americi, smrt Izraelu', koji se mogao čuti širom sveta, više ne sme biti mesta, i neće ga biti. Glasajte za Bibija Netanjahua za premijera, moramo da završimo posao koji smo započeli", zaključio je Tramp.

1/11 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Portal Aksios preneo je u nedelju da je Netanjahu apelovao proteklih dana na američkog predsednika Donalda Trampa da javno pruži veću podršku njegovoj kampanji uoči predstojećih izbora, pozivajući se na upućene izvore iz SAD i Izraela.

Prema navodiima izvora iz SAD, Bela kuća posmatra Netanjahuovo agresivno lobiranje kao "znak očaja" i pokazatelj da izraelski lider smatra da zaostaje za protivnicima.

Izbori za 26. saziv Kneseta u Izraelu održavaju se u utorak, 27. oktobra 2026. godine.

Reč je o prvim parlamentarnim izborima u zemlji od napada predvođenih Hamasom 7. oktobra 2023. godine i rata koji je usledio u Pojasu Gaze.