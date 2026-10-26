Poginula tročlana porodica u Grčkoj, automobil sleteo u more, Tragedija u luci Pirej, prema prvim informacijama otac najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom usled jake kiše
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POGINULA TROČLANA PORODICA U GRČKOJ, AUTOMOBIL SLETEO U MORE! Tragedija u pirejskoj luci, otac (82) najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom usled jake kiše
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U grčkoj luci Pirej sinoć je poginula tročlana porodica kada je njihov automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo u more, javili su grčki mediji.
Poginuli su 82-godišnji otac, koji je upravljao vozilom, 72-godišnja majka i 45-godišnji sin, preneo je grčka državna televizija ERT.
Foto: Shutterstock
Prema prvim informacijama, automobilom je upravljao 82-godišnji otac, koji je najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom zbog nepovoljnih uslova koji su vladali usled jake kiše.
(Kurir.rs/Tanjug)
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