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U grčkoj luci Pirej sinoć je poginula tročlana porodica kada je njihov automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo u more, javili su grčki mediji.

Poginuli su 82-godišnji otac, koji je upravljao vozilom, 72-godišnja majka i 45-godišnji sin, preneo je grčka državna televizija ERT.

Grčki policajac.
Foto: Shutterstock

Prema prvim informacijama, automobilom je upravljao 82-godišnji otac, koji je najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom zbog nepovoljnih uslova koji su vladali usled jake kiše.

(Kurir.rs/Tanjug)

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