PREDSEDNICA PROTIV BIVŠEG PREMIJERA! Ilijana Jotova i Andrej Gjurov idu u drugi krug glasanja za novog šefa države u Bugarskoj
Predsednički kandidati Ilijana Jotova i Andrej Gjurov idu u drugi krug predsedničkih izbora u Bugarskoj nakon što su u prvom krugu, održanom u nedelju, osvojili najviše glasova, saopštila je bugarska Centralna izborna komisija na osnovu 95,29 odsto obrađenih glasova.
U saopštenju se navodi da je aktuelna bugarska predsednica osvojila 34,6 odsto glasova, a Gjurov, koga podržavaju proevropske opozicione snage, 32 odsto glasova na osnovu 95,29 odsto glasačkih listića, prenela je BTA.
Navodi se da će drugi krug predsedničkih izbora biti održan 1. novembra.
Prema bugarskom Ustavu, predsednički kandidat mora da dobije više od polovine važećih glasova i više od polovine birača mora da učestvuje u glasanju, da bi pobedio u prvom krugu.
Ukoliko ti uslovi nisu ispunjeni, u roku od sedam dana održava se drugi krug izbora u kojem učestvuju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.
Gjurov je bivši guverner bugarske centralne banke i bivši predsednik prelazne vlade.
Jotova je preuzela funkciju predsednice Bugarske 23. januara ove godine, nakon što je Ustavni sud prihvatio prevremeni prestanak mandata predsednika Rumena Radeva koji je podneo ostavku.
(Kurir.rs/Tanjug)