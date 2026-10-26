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NIKO OD KANDIDATA NIJE IMAO VIŠE OD POLOVINE GLASOVA U PRVOM KRUGU

NIKO OD KANDIDATA NIJE IMAO VIŠE OD POLOVINE GLASOVA U PRVOM KRUGU

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Predsednički kandidati Ilijana Jotova i Andrej Gjurov idu u drugi krug predsedničkih izbora u Bugarskoj nakon što su u prvom krugu, održanom u nedelju, osvojili najviše glasova, saopštila je bugarska Centralna izborna komisija na osnovu 95,29 odsto obrađenih glasova.

U saopštenju se navodi da je aktuelna bugarska predsednica osvojila 34,6 odsto glasova, a Gjurov, koga podržavaju proevropske opozicione snage, 32 odsto glasova na osnovu 95,29 odsto glasačkih listića, prenela je BTA.

Navodi se da će drugi krug predsedničkih izbora biti održan 1. novembra.

Prema bugarskom Ustavu, predsednički kandidat mora da dobije više od polovine važećih glasova i više od polovine birača mora da učestvuje u glasanju, da bi pobedio u prvom krugu.

1/6 Vidi galeriju Bugarska predsednica Ilijana Jotova ušla u drugi krug izbora za novog šefa države Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

Ukoliko ti uslovi nisu ispunjeni, u roku od sedam dana održava se drugi krug izbora u kojem učestvuju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Gjurov je bivši guverner bugarske centralne banke i bivši predsednik prelazne vlade.

1/6 Vidi galeriju Andrej Gjurov, bivši guverner bugarske centralne banke i nekadašnji premijer, ušao u drugi krug predsedničkih izbora. Foto: STRINGER/EPA, Valentina Petrova/Bulgarian News Agency, Yves Herman/Pool Reuters