Slušaj vest

Predsednički kandidati Ilijana Jotova i Andrej Gjurov idu u drugi krug predsedničkih izbora u Bugarskoj nakon što su u prvom krugu, održanom u nedelju, osvojili najviše glasova, saopštila je bugarska Centralna izborna komisija na osnovu 95,29 odsto obrađenih glasova.

U saopštenju se navodi da je aktuelna bugarska predsednica osvojila 34,6 odsto glasova, a Gjurov, koga podržavaju proevropske opozicione snage, 32 odsto glasova na osnovu 95,29 odsto glasačkih listića, prenela je BTA.

Navodi se da će drugi krug predsedničkih izbora biti održan 1. novembra.

Prema bugarskom Ustavu, predsednički kandidat mora da dobije više od polovine važećih glasova i više od polovine birača mora da učestvuje u glasanju, da bi pobedio u prvom krugu.

Bugarska predsednica Ilijana Jotova ušla u drugi krug izbora za novog šefa države Foto: BORISLAV TROSHEV/EPA

Ukoliko ti uslovi nisu ispunjeni, u roku od sedam dana održava se drugi krug izbora u kojem učestvuju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Gjurov je bivši guverner bugarske centralne banke i bivši predsednik prelazne vlade.

Andrej Gjurov, bivši guverner bugarske centralne banke i nekadašnji premijer, ušao u drugi krug predsedničkih izbora. Foto: STRINGER/EPA, Valentina Petrova/Bulgarian News Agency, Yves Herman/Pool Reuters

Jotova je preuzela funkciju predsednice Bugarske 23. januara ove godine, nakon što je Ustavni sud prihvatio prevremeni prestanak mandata predsednika Rumena Radeva koji je podneo ostavku.
(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaPREDSEDNIČKI IZBORI U BUGARSKOJ, DOK RAT ZAPLJUSKUJE NJENE OBALE! Moguće je da Ilijana postane prva predsednica u istoriji zemlje? (VIDEO)
rumen-radev-ilijana-jotova.jpg
PlanetaUBIJEN BUGARSKI BIZNISMEN I BIVŠI POSLANIK! Davne 1992. godine osvojio je titulu evropskog prvaka u tekvondou! Policija uhapsila tri naoružane osobe! (FOTO)
Slavi Binev.jpg
PlanetaNATO ŠALJE DODATNE SNAGE NA CRNO MORE Alijansa pojačava istočno krilo, sve je spremno za nove manevre
Američka NATO mornarica
PlanetaDRAMA IZNAD BALKANA, BUGARI DIGLI MiG-29, PRIZEMLJEN LET ZA BEČ! Prinudno sletanje aviona iz Tel Aviva nakon pretnje bombom, evo ko je bio u letelici
avion na tečni vodonik