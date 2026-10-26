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Forum za globalno upravljanje 2026. godine, koji je održan u Sionganu, završen je u nedelju objavljivanjem dokumenta „Globalno upravljanje: Vizija Siongana“, u kojem se poziva na jačanje multilateralne saradnje, reformu globalnih institucija i veću zastupljenost zemalja u razvoju u međunarodnom odlučivanju.

Forum je održan od 23. do 25. oktobra u Novoj oblasti Siongan, u kineskoj provinciji Hebej, uz učešće predstavnika 97 zemalja i međunarodnih organizacija. Tema foruma bila je „Obnavljanje poverenja i saradnje: reforma i unapređenje globalnog upravljanja u svetu koji se menja“.

U dokumentu „Globalno upravljanje: Vizija Siongana“, objavljenom na kraju foruma, navodi se da svet ulazi u novi period turbulencija i transformacije, dok sve izraženiji globalni izazovi čine reformu sistema upravljanja sve hitnijom. U dokumentu se multilateralizam opisuje kao jedini održiv način za efikasno rešavanje nedostataka u globalnom upravljanju, uz poziv da se očuva centralna uloga Ujedinjenih nacija i unapredi efikasnost sistema UN.

Ističe se i potreba za većim učešćem zemalja globalnog juga u donošenju međunarodnih pravila, utvrđivanju prioriteta i odlučivanju, uz ocenu da treba ojačati njihovu zastupljenost i glas u međunarodnim poslovima. Takođe se pozivaju zemlje u razvoju da unaprede međusobno jedinstvo i da daju veći doprinos globalnom upravljanju.

Kada je reč o ekonomskom upravljanju, učesnici su pozvali da se razvoj postavi kao globalni prioritet, da se ubrza sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine i počnu pripreme za izradu globalne razvojne agende za period nakon 2030. godine.

U dokumentu se, takođe, zagovara reforma Svetske trgovinske organizacije kako bi odgovorila na izazove digitalizacije i zelenog razvoja, učinila ekonomsku globalizaciju inkluzivnijom i pravednijom i unapredila zastupljenost globalne ekonomije u međunarodnoj finansijskoj arhitekturi.

Klimatske promene, veštačka inteligencija, sajber-prostor i svemir takođe su izdvojeni kao oblasti koje zahtevaju snažniju međunarodnu saradnju. U dokumentu se poziva na uspostavljanje pravednog i efikasnog sistema globalnog upravljanja klimatskim promenama, uz veću finansijsku i tehnološku podršku zemljama u razvoju.

Ujedinjenim nacijama namenjena je centralna uloga u globalnom upravljanju veštačkom inteligencijom, uz naglasak da AI mora ostati pod ljudskom kontrolom. Dokument se, takođe, zalaže za miroljubivo korišćenje svemira i poštovanje digitalnog suvereniteta država.

U dokumentu se dodatno naglašava značaj međuljudskih kontakata i dijaloga među civilizacijama kao temelja za obnovu poverenja, uz zalaganje za prelazak sa „konsenzusa elita“ na „učešće društva“ i sa „dijaloga na forumima“ na „trajne mreže saradnje“.