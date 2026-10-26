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Prema medijskim izveštajima, Trampova administracija podržava bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, u nadi da će obezbediti podršku Rusije i Kine, prenosi Ukrinform, pozivajući se na pisanje Volstrit džurnala i Džeruzalem posta.

Kako se navodi u izveštajima, američki zvaničnici su već izneli ovaj predlog Orbanu. On je pokazao interesovanje, ali još uvek nije doneo konačnu odluku o tome da li će ući u trku za funkciju generalnog sekretara UN.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i bivši mađarski premijer Viktor Orban Foto: Zoltan Fischer HANDOUT/Hungarian PM’s Press Office, Zoltan Fischer / HANDOUT/Hungarian Prime Minister's Offic

Vašington veruje da bi Orbanovi raniji kontakti sa Moskvom i Pekingom mogli pomoći u obezbeđivanju njihove podrške za mađarskog političara. To bi Orbana moglo učiniti zajedničkim kandidatom iza kojeg stoje tri stalne članice Saveta bezbednosti UN.

Zvaničnik Stejt departmenta procenio je da bi Orban mogao obezbediti podršku najmanje osam od 15 članica Saveta bezbednosti, a potencijalno i do 10 ukoliko okolnosti budu povoljne.

Međutim, i dalje ostaje nejasno da li bi Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, koje imaju pravo veta u Savetu bezbednosti, bile spremne da blokiraju njegovu kandidaturu.

1/9 Vidi galeriju Viktor Orban Marko Rubio Foto: Alex Brandon/Pool AP

"Kandidat iz snova MAGA konzervativaca"

Zvaničnik Stejt departmenta opisao je Orbana kao "kandidata iz snova MAGA konzervativaca", navodeći njegove stavove o masovnoj imigraciji, liberalnim nevladinim organizacijama i uspostavljenim centrima uticaja u mađarskom pravosuđu i medijima.

Orban je više puta ulazio u sukobe sa liderima Evropske unije, dok je istovremeno jačao veze sa Kinom. Njegovi odnosi sa Moskvom i Pekingom, kao i unutrašnja politika, mogli bi se naći pod posebnom lupom ukoliko bude zvanično nominovan.

Američki predsednik Donald Tramp podržao je Orbana na parlamentarnim izborima u Mađarskoj u aprilu, dok je potpredsednik Džej Di Vens lično učestvovao u njegovoj predizbornoj kampanji. U sredu je u Savetu bezbednosti UN zakazano još jedno neformalno glasanje kako bi se procenila podrška kandidatima. I dalje nije poznato hoće li se Orbanovo ime naći na glasačkom listiću.