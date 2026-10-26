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"Sukob bez presedana" odvija se poslednjih dana između izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i Ejala Zamira, načelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Izraelski Kanal 12 objavio je sinoć da je sukob oko instrukcija premijera za vojnu akciju neodređenog obima i cilja za koju zvaničnici Ministarstva odbrane veruju da bi mogla da dovede do brze konfrontacije s Iranom neposredno pre parlamentarnih izbora u Izraelu, koji se održavaju sutra, iako su za pripadnike vojske počeli sredinom prošle nedelje.

Televizijska mreža, koja se poziva na anonimne izvore, saopštila je da se Zamir opirao sprovođenju vojne akcije, o kojoj nisu izneti detalji, zatraživši da se plan dodatno razmotri, kao i da dobije potpisane dokumente od Netanjahua u vezi sa zakonskim ovlašćenjem za izvođenje operacije.

Navodi se da je problem kulminirao u poslednja 24 sata.

- Ovo se odnosi na akciju koja bi mogla da dovede do rasplamsavanja sukoba s Iranom, u osetljivom i dramatičnom trenutku, na osnovu te (potencijalno) pogrešne procene - kazao je vojni izvor Kanala 12, prenosi Tajms of Izrael.

U izveštaju su citirani i drugi neimenovani izvori upoznati sa temom, koji su rekli da postoji zabrinutost među vojnim liderima zbog pokušaja političkog rukovodstva da "iskoristi iransko pitanje za političku korist".

1/5 Vidi galeriju Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, odbio plan premijera Benjamina Netanjahua o napadu na Iran pred parlamentarne izbore u Izraelu Foto: ABIR SULTAN/EPA, Abir Sultan/EPA Pool Photo

Upitan o ovim informacijama tokom intervjua za Kanal 14, Netanjahu ih je nazvao "besmislicom", kazavši da "nije bilo sukoba" sa Zamirom.

Ranije u intervjuu, premijer Izraela je rekao da je nedavno "naložio IDF i Mosadu da sruše (iranski) režim", iako se čini da to nije povezano s izveštajem o konkretnom uputstvu koje se upućeno poslednjih dana.

U izveštaju Kanala 12 navodi se da su neprijateljstvo i napetost između Netanjahua i Zamira bili očigledni tokom razgovora u vazduhoplovnoj bazi Palmahim u nedelju, gde je atmosfera u prostoriji bila "izuzetno napeta".

- Istorija neće zaboraviti ulogu koju je Zamir odigrao poslednjih dana - kazao je visoki bezbednosni izvor, bez navođenja dodatnih detalja.

Druga izraelska televizija Kanal 13 je u četvrtak izvestila da je Zamir tokom nedavnog privatnog sastanka rekao da ne vidi operativnu potrebu za napadom na Iran pre izbora.

- Ne vidimo nikakve naznake potrebe za napadom na Iran pre izbora. Ako utvrdimo da je napad na Iran neophodan, izvršićemo ga - rekao je tada Zamir.

U završnoj fazi predizborne kampanje pojačale su se tvrdnje o tome da bi Netanjahu mogao da obnovi sukob s Iranom, navodno kako bi povećao sopstvene izborne šanse ili eventualno odložio glasanje.

Premijer je negirao takve namere.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Vođe izraelske opozicije su, reagujući na sinoćnji TV prilog Kanala 12, kazali da Netanjahu predstavlja bezbednosnu pretnju po zemlju.

Glavni opozicioni lider Gadi Ajzenkot objavio je na društvenoj mreži X poruku "Netanjahu, posmatram te" i dodao da premijer "odbija da shvati da bezbednost Izraela nije sredstvo u političkoj igri, da životi izraelskih građana i vojnika IDF nisu bezvredni i da Država Izrael nije njegovo privatno vlasništvo".

Ovaj nekadašnji načelnik Generalštaba IDF izrazio je podršku Zamiru i rekao da neće dozvoliti da se "IDF pretvori u sredstvo u Netanjahuovoj kampanji za opstanak".

Ajzenkot je, govoreći na predizbornom skupu neposredno pre emitovanja izveštaja Kanala 12, poručio pristalicama da će Netanjahu učiniti sve da bi zadržao vlast.

- Vidim ankete, znam podatke i poznajem Netanjahua. On se neće zaustaviti ni pred čim - ni pred lažima, ni pred ekstremnim merama - da bi ostao na vlasti - rekao je Ajzenkot, predsednik stranke Jašar (Direktno).

1/4 Vidi galeriju General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Opozicioni lider Jair Lapid, bivši premijer i drugi čovek opozicione stranke Bi'Jahad (Zajedno), napisao je da Netanjahu „želi da izazove eskalaciju i sukob sa Iranom samo da bi odložio izbore. Čovek je sišao sa koloseka. Moramo ga poslati kući.“

Avigdor Liberman, predsednik desničarske stranke Jisrael Bejtenu (Naš dom), poručio je da "ne sumnja da Bibi pokušava da na silu uvuče Izrael u vojnu akciju kako bi sprečio izbore".

- Ovakvo ponašanje je ravno izdaji države i njene bezbednosti - naveo je on i pozvao Zamira da zaštiti IDF i vojnike i da "ne rizikuje njihove živte zbog brige premijera da će izgubiti izbore".

Istovremeno, i Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac pojačali su svoju preteću retoriku prema Iranu.

Netanjahu je u nedelju ponovo upozorio da bi Iran ili jedan od njegovih saveznika mogao da bude napadnut u narednim danima, pozivajući Teheran da ne "testira" Izrael.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Prilikom obraćanja ispred sistema antibalističkih raketa "Strela“ u bazi Palmahim, Netanjahu je kazao da je vojska spremna za svaki scenario "i u odbrani i u napadu".

- Imamo obaveštajne naznake da bi Iran i njegovi pomagači mogli da nas izazovu napadima kako bi poremetili izbore - rekao je on, ne navodeći detalje.

Netanjahuovo upozorenje usledilo je nekoliko sati nakon što je na društvenim mrežama objavio sliku, napravljena pomoću veštačke inteligencije, koja prikazuje eksploziju nuklearne bombe iznad Tel Aviva i tekst kojim sugeriše da bi Izrael mogao da se suoči sa drugim holokaustom ako on ne bude ponovo izabran.

Barak Ravid, novinar američkog sajta Aksios, kazao je da su zvaničnici u Beloj kući bili uznemireni zbog te objave, plašeći se da bi ovo moglo da dovede do toga da iranski zvaničnici pogrešno procene i napadnu Izrael, ponovo pokrećući rat.

1/7 Vidi galeriju Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske Foto: HANDOUTS HANDOUT/IRANIAN ARMY OFFICE, Dirgantara / Alamy / Profimedia, IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE HANDOUT/IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE

On je rekao je da je izjava američkog predsednika Donalda Trampa da neće biti udara na Iran u nedelju možda bila reakcija na objavu premijera, osmišljenu da smiri zvaničnike u Teheranu.

Šef iranske diplomatije Abas Aragči je, odgovarajući na ponovljene pretnje Netanjahua i Trampa, kazao juče da potencijalno obnavljanje rata ne bi promenilo stavove njegove zemlje.

- Od nedavno se govori o novom ratu, ali ja već razmišljam o posleratnom periodu. Bez obzira da li ima rata ili ne, naša politika ostaje ista. Već su to uradili dva puta i videli su rezultate. Ako žele ponovo da pokušaju, znaju da neće postići drugačiji ishod od onih iz prošlosti - rekao je Aragči na iranskoj televiziji.

Primirje između Irana i SAD od 8. aprila okončalo je najintenzivnije borbe, osim sporadične razmene vatre u i oko strateški važnog Ormuskog moreuza, ključne rute za globalno snabdevanje energentima.