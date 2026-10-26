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Kamera je zabeležila trenutak kada je kruzer udario u dva kontejnerska broda nakon što su ga sa kursa skrenuli žestoki olujni vetrovi.

Putnici na brodu "Mein Schiff 3", vrednom 360 miliona funti, bili su zaprepašćeni kada je luksuzni brod izgubio kontrolu i udario u teretna plovila u luci na severu Nemačke.

Zastrašujući snimak koji je zabeležio jedan od putnika prikazuje plovilo dugo 293 metra kako se bori sa snažnim udarima vetra dok pluta kroz kontejnerski terminal uz pomoć tri remorkera.

Brod kompanije TUI za dlaku se očešao o jedno usidreno teretno plovilo pre nego što se silovito zakucao u čelični trup broda "MSC Victorine", pri čemu su komadi krhotina padali u more uz zaglušujuću škripu metala o metal.

Putnici su panično bežali nazad u svoje kabine pre nego što se kruzer konačno zaustavio, otkrivajući pune razmere štete.

Smrskani čamci za spasavanje i procep na trupu

Nekoliko čamaca za spasavanje na kruzeru "Mein Schiff 3" smrskano je u sudaru, dok fotografije snimljene neposredno nakon incidenta prikazuju procep od oko devet metara na boku jednog od kontejnerskih brodova. Uznemirujući sudar dogodio se u nedelju popodne u Bremerhafenu, upravo dok se luksuzni brod pripremao za isplovljavanje na dvadesetodnevno krstarenje oko Kanarskih ostrva.

U trenutku udara na brodu se nalazilo ukupno 2.428 putnika i 922 člana posade, potvrdila je kompanija "TUI Cruises". Na sreću, nema prijavljenih povreda.

"Brod se silovito tresao"

Kristijan Breden dovezao je svoje starije roditelje na terminal i mahnuo im sa keja, ne sluteći da je njihova kabina na desnom boku broda bila direktno na udaru dva teretnjaka. Za nemački list BILD izjavio je:

"Brod je stajao potpuno mirno nekoliko minuta, na oko 30 metara od obale. Nije mogao da savlada vetar. Udari su bili izuzetno jaki. Moji roditelji su rekli da je to bio udar kakav nikada ranije nisu doživeli. Došlo je do silovitog podrhtavanja i ljuljanja broda", izjavio je on za nemački "Bild".

Kompanija "TUI Cruises" otkazala je planirano putovanje na Kanarska ostrva, a oštećeni brod ostao je u luci u Bremerhafenu radi hitnih popravki. Brod je trebalo da poseti sunčane destinacije poput Lisabona, Madeire, Tenerifa i Agadira, pre povratka u Nemačku 14. novembra. Zvanično saopštenje kompanije i istraga

"Možemo da potvrdimo da je, dok je ’Mein Schiff 3’ napuštao Bremerhafen u kasnim popodnevnim satima 25. oktobra, došlo do sudara sa dva kontejnerska broda. Bezbednost naših gostiju i posade je naš apsolutni prioritet. Zato nam je izuzetno laknulo što, prema trenutnim informacijama, niko nije povređen", izjavio je portparol kompanije "TUI Cruises" za britanski "San".

"Mein Schiff 3" je trenutno privezan uz gat u Bremerhafenu. Odmah nakon incidenta, tehnički timovi i stručnjaci započeli su detaljan pregled broda. Utvrđena oštećenja zahtevaju hitne popravke u brodogradilištu. Imajući to u vidu, odlučili smo da otkažemo planirano krstarenje do Kanarskih ostrva. Ova odluka nam je izuzetno teško pala. Znamo koliko su se naši gosti radovali ovom putovanju i duboko žalimo zbog neprijatnosti koje im ovo stvara. Istovremeno, uvereni smo da je ovo jedina odgovorna odluka kako bi se održali naši visoki bezbednosni standardi", zaključio je on.